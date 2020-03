SOGNO O SONDAGGIO? - CON L’ITALIA BARRICATA IN CASA, CRESCE ANCORA IL GRADIMENTO DI CONTE. MIGLIORA ANCHE LA FIDUCIA NEL GOVERNO - SECONDO LA RILEVAZIONE DI IXÈ PER “CARTABIANCA”, RESTANO STABILI I DUE PRINCIPALI PARTITI: LEGA (27%) E PD (22,5). FLESSIONE PER M5S (14,9%) E FDI (13%) - GLI ITALIANI SONO CONTRARI A UN GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE MA SAREBBERO PRONTI A NUOVE EVENTUALI RESTRIZIONI CONTRO L’EPIDEMIA…

Da www.repubblica.it

SONDAGGIO 17 MARZO 2020 - RESTRIZIONI E CORONAVIRUS

Nell'Italia chiusa in casa per il coronavirus, i sondaggi non registrano terremoti nel gradimento dei partiti. Almeno per quanto riguarda i due principali: Lega e Pd. Mentre qualcosa cambia nel gradimento dei leader. A partire dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Partiamo dalla forze politiche. Nell'ultima settimana, secondo la rilevazione di Ixè per Cartabianca, la Lega si conferma primo partito, al 27 per cento: stabile. Nessuna variazione neppure per i dem: 22,5 per cento. Di sicuro, però, esaminando l'evoluzione delle ultime settimane, si nota che la distanza tra la prima forza di opposizione e la prima della maggioranza si è ridotta.

SONDAGGIO 17 MARZO 2020 - FIDUCIA NEI LEADER

In calo, invece, il Movimento 5 Stelle: dal 15,6 al 14,9 per cento. Flessione, ma più lieve, per Fratelli d'Italia: dal 13,4 al 13. Nell'area della maggioranza, scende ancora Italia Viva: dal 2,6 al 2,4. Mentre sale la Sinistra: dal 3,3 al 3,8. Nel centrodestra, si nota la crescita di Forza Italia: dal 6,1 al 6,6, complice forse l'atteggiamento di moderazione istituzionale adottato nell'emergenza coronavirus. Per il resto, +Europa cresce di un decimale (al 2,4 per cento); Europa Verde scende dall'1,9 all'1,6; Azione di Calenda dall'1,1 all'1 per cento; Cambiamo di Toti perde tre decimali e si ferma allo 0,7 per cento.

SONDAGGIO 17 MARZO 2020 - FIDUCIA NEL GOVERNO CONTE BIS

Da notare che cresce, in generale, la fiducia nei leader ma a goderne è soprattutto il premier, Giuseppe Conte, che passa dal 42 al 45 per cento e resta saldamente primo tra i personaggi politici.

Seconda è Meloni al 35 per cento (+1 rispetto alla settimana precedente), terzo Salvini al 32 (+1) Zingaretti al 30 (+1), Di Maio al 22 (stabile), Renzi al 13 (+1). In generale, dunque, in questo periodo di crisi gli italiani tendono a puntare di più sulla figura dei leader.

Osservando l'evoluzione del mese di marzo, si nota che è Conte il leader in maggior crescita in tutto il periodo. Insieme al presidente del Consiglio, aumenta anche il gradimento del governo: di tre punti, dal 40 al 43 per cento.

SONDAGGIO 17 MARZO 2020 - GRADIMENTO DEI LEADER

Infine, per quanto riguarda il coronavirus, gli italiani si confermano molto preoccupati. L'86 per cento si dice favorevole a nuove eventuali restrizioni. Il 50 per cento si aspetta che l'emergenza duri fino all'inizio dell'estate. Mentre per lo più non piace la prospettiva di un governo di unità nazionale: 43 per cento di no, contro il 37 per cento di sì (il 20 per cento non si pronuncia).

SONDAGGIO 17 MARZO 2020 - INTENZIONI DI VOTO SONDAGGIO 17 MARZO 2020