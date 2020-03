SOGNO O SONDAGGIO? SALE LA FIDUCIA IN CONTE, MELONI SCAVALCA SALVINI – PAGNONCELLI: L’INDICE DI GRADIMENTO DELL’ESECUTIVO OGGI SI ATTESTA A 56, QUELLO DEL PREMIER AL 61, AUMENTANDO RISPETTIVAMENTE DI 14 E 13 PUNTI RISPETTO A UN MESE FA E RAGGIUNGENDO I VALORI PIÙ ELEVATI DALL’INSEDIAMENTO DEL CONTE 2 - LA LEGA È ANCORA AL PRIMO POSTO CON IL 31,1% DEI CONSENSI (-0,5), SEGUITA DAL PD AL 20,6 (+1%)

"L’indice di gradimento dell’esecutivo oggi si attesta a 56, quello del premier al 61, aumentando rispettivamente di 14 e 13 punti rispetto a un mese fa e raggiungendo i valori più elevati dall’insediamento del Conte 2". E la premessa da cui parte il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera nel registrare il gradimento oggi, in piena epidemia da Covid-19, per il premier ma anche per i partiti e le coalizioni.

"Anche i giudizi sui leader politici fanno tutti registrare un aumento - scrive Pagnoncelli - a conferma di un atteggiamento meno ostile manifestato dai cittadini nell’attuale situazione di emergenza sanitaria". E infatti, il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, "ottiene un indice pari a 41, aumenta di 4 punti e sale al primo posto scavalcando Matteo Salvini che si attesta a 39 (+1); al terzo posto balza il ministro della Salute Speranza con 33 (+12), seguito da Franceschini con 32 e Zingaretti con 30 (entrambi +1), quindi Di Maio che sale a 27 con un aumento di 8 punti, Bonafede con 24 (+5), Berlusconi e Bellanova appaiati a 23 (entrambi con +4); infine Crimi con 21 (+4) e Renzi con 13 (+3)".

Quanto alle intenzioni di voto, annota Pagnoncelli, "il crescente e significativo apprezzamento per il governo non sembra avere riflessi di analoghe dimensioni sulle scelte degli elettori", e perciò "nel complesso, le due principali forze di governo sono in leggera crescita e il centrodestra è stabile". E dunque: la Lega è ancora al primo posto con il 31,1% dei consensi (-0,5), seguita dal Pd al 20,6 (+1%), dal M5S al 15,3 (+1,3%), quindi FdI stabile al 13,3%, Fi al 6,8% (+0,5), Italia Viva stabile al 3,5%.

