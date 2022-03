22 mar 2022 17:20

SOGNO O SONDAGGIO? SALVINI PAGA CARA LA FIGURA DI MERDA IN POLONIA E LA GUERRA IN UCRAINA DEL SUO (EX) IDOLO PUTIN: “FRATELLI D’ITALIA” RIMANE AL PRIMO POSTO E STACCA LA LEGA DI CINQUE PUNTI. IL PARTITO DELLA MELONI È STIMATO AL 21,8%, CON UN CALO DELLO 0,1%. IL PD GUADAGNA LO 0,3% E SALE AL 21,6% - IL MOVIMENTO 5 STELLE BY CONTE SCENDE ANCORA AL 12,9%