"La fiducia nella Lega al governo, continua a crescere". Parola di Rado Fonda, sondaggista, nonché direttore ricerche Swg.

L'ultimo sondaggio dell'istituto triestino al 22 luglio scorso dice che tre italiani su dieci sono pronti a scendere in piazza per cambiare le cose. La Lega è stimata al 37,8%, di ben 3,5 punti sopra i risultati delle Europee. Resta staccato, anche se in leggera ripresa, il Movimento 5 Stelle con il 18,5. Non decolla - come fa sapere ItaliaOggi - il Pd (al 21,5), mentre è in caduta libera Forza Italia (al 6,6) e Fratelli d'Italia è stazionario al 6,3%.

"Negli ultimi due anni la rivolta popolare si era sopita perché la rabbia è stata sostituita dalla speranza nel cambiamento costituita dal governo gialloverde. Sia M5s e Lega hanno svolto da questo punto di vista un ruolo positivo. Nel momento in cui queste forze dovessero deludere, l'insoddisfazione però diventerebbe pericolosa". Per Fonda non ci sono dubbi, molti degli insoddisfatti e arrabbiati in verità stanno con il governo "perché percepiscono sta facendo la loro stessa battaglia": "Lega e M5s vengono percepite ancora come forza anti sistema.

A differenza di Forza Italia e Pd. Luigi Di Maio però ha perso credibilità nell'ultimo anno a causa di troppi no e indecisioni su dossier chiave come la Tav o le grandi opere. Indecisioni che hanno trasmesso idea che l'unico a comandare sia Matteo Salvini". Il leader del Carroccio per il sondaggista ha l'unica leadership forte in Italia, neppure il Russiagate può scalfirla.

