I SOLDATI RUSSI VENGONO MANDATI AL MACELLO: PUTIN VUOLE AVANZARE - L’AERONAUTICA DI MOSCA HA INTENSIFICATO GLI ATTACCHI IN UCRAINA NONOSTANTE QUESTO COMPORTI UN NUMERO MAGGIORE DI PILOTI MORTI E AEREI DISTRUTTI - OGNI GIORNO I BOMBARDIERI EFFETTUANO 100 ATTACCHI SULLE ROCCAFORTI MILITARI UCRAINE - IN UNA NOTTE LA RUSSIA HA LANCIATO 42 DRONI KAMIKAZE, 38 DEI QUALI SONO STATI ABBATTUTI DALLE DIFESE AEREE DI KIEV - IL PORTAVOCE DI "MAD-VLAD", PESKOV, MINACCIA: "SE GLI USA FORNIRANNO JET MILITARI A KIEV LI DISTRUGGEREMO'"

ISW, 'I RUSSI SONO DISPOSTI A PERDERE AEREI PUR DI AVANZARE'

(ANSA) - L'Aeronautica militare russa continua a condurre un volume relativamente elevato di attacchi con bombe plananti in Ucraina, nonostante abbia perso diversi bombardieri nelle ultime settimane, come riportato da funzionari ucraini: ciò significa che Mosca è disposta a tollerare i rischi di queste missioni pur di avanzare sul campo di battaglia.

Lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Forbes ha riferito lunedì che i cacciabombardieri russi Su-34, scortati da caccia multiruolo Su-35, stanno effettuando un centinaio o più sortite al giorno per condurre attacchi con bombe plananti sulle posizioni ucraine ad una distanza di circa 40 chilometri, riporta il centro studi statunitense. Il New York Times, da parte sua, ha riferito ieri che le tattiche russe stanno cambiando per intensificare le missioni aeree e che il supporto aereo "più aggressivo" in prima linea ha aiutato le forze russe ad avanzare recentemente nell'Ucraina orientale.

Queste notizie, commentano gli esperti dell'Isw, suggeriscono che l'Aeronautica militare russa sta mantenendo un ritmo elevato di missioni in Ucraina ed è disposta a tollerare i rischi per i suoi caccia probabilmente perché il comando potrebbe aver deciso che gli effetti positivi generati da tali missioni superano i relativi costi. Le forze russe, conclude il rapporto, hanno utilizzato gli attacchi con bombe plananti per ottenere effetti tattici nella conquista di Avdiivka a metà febbraio e probabilmente stanno tentando di replicare tali effetti per sostenere le operazioni offensive in corso in altre parti del fronte.

KIEV, NELLA NOTTE ABBATTUTI 38 DRONI RUSSI SU 42

(ANSA) - Le forze russe hanno lanciato nella notte 5 missili guidati antiaerei e 42 droni kamikaze sull'Ucraina, 38 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina su Telegram.

I droni, di tipo Shahed, sono stati lanciati da quattro direzioni: Chauda e; Balaklava nella Crimea occupata, oltre alla regione di Kursk e l'area di Primorsko-Akhtarsk in Russia. I 38 droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Dnipropetrovsk, Odessa, Kherson, Khmelnytsky, Cherkasy, Kharkiv, Vinnytsia e Sumy. I 5 missili, del tipo S-300, sono stati lanciati dal territorio occupato della regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale.

MOSCA, 'SE USA FORNIRANNO JET MILITARI A KIEV LI DISTRUGGEREMO'

(ANSA) - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che se gli Usa forniranno jet militari all'esercito ucraino, i soldati russi li abbatteranno. "I carri armati statunitensi si muovono sul territorio della Federazione Russa. Questo è male. Ma non si limitano a muoversi. Si muovono fino a un certo punto e poi bruciano perché li stiamo distruggendo.

E li distruggeremo ulteriormente. E se volassero lì sopra gli aerei americani, sopra il nostro territorio, non ho dubbi che i nostri valorosi militari si assicureranno anche che questi aerei brucino e cadano", ha detto Peskov secondo la Tass. La Russia definisce "territori russi" le regioni ucraine che si è annessa illegalmente nel 2022 e che controlla solo in parte.

