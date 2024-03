5 mar 2024 13:34

SOLINAS, USCITO DALLA PORTA, RIENTRA DALLA FINESTRA? – DOPO AVER FATTO PERDERE LE ELEZIONI IN SARDEGNA AL MELONIANO TRUZZU, CHRISTIAN SOLINAS È IN BALLO PER LA GUIDA DELL'ANAS. LA SUA CANDIDATURA E’ SOSTENUTA DA SALVINI - C’E’ CHI SI OPPONE ALLA SCELTA DELL’EX GOVERNATORE SARDO RICORDANDO L’INCHIESTA CHE LO VEDE INDAGATO PER CORRUZIONE SU UNA VICENDA DI COMPRAVENDITA DI TERRENI E SU NOMINE PILOTATE IN ENTI DELLA REGIONE…