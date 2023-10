LA SOLITA FUFFA DELL’UE: I LEADER DEL CONSIGLIO EUROPEO HANNO TROVATO L’INTESA PER I CORRIDOI UMANITARI A GAZA. NEL TESTO DI CONCLUSIONI DEL VERTICE SARÀ “RIBADITA LA CONDANNA NEI CONFRONTI DI HAMAS E CHIEDE A ISRAELE UN ACCESSO UMANITARIO CONTINUO PER GLI ABITANTI DELLA STRISCIA DI GAZA”. COSA CAMBIERÀ? UN CAZZO: LA GUERRA CONTINUA COME PRIMA, MA ALMENO GLI STATI DELL’UE POSSONO DIRE DI AVERE LA COSCIENZA A POSTO…

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Bruxelles alla prima giornata del Consiglio europeo che, all'ordine del giorno, vede come principali temi la guerra in Ucraina, la crisi a Gaza, il quadro finanziario 2021-2027 e, immancabile, il tema delle migrazioni.

“Stiamo facendo un lavoro comune per una de-escalation, per evitare un conflitto che potrebbe avere proporzioni inimmaginabili. C'è pienezza di intenti e unità di intenti su questo. Penso che l'Ue possa giocare un ruolo importante in questa fase” ha detto la premier, tra le prime cose, al suo arrivo, a proposito del conflitto tra Israele e Hamas.

[…] Ed è arrivata, dopo cinque ore di acceso dibattito e al contrario di tutte le voci circolate in giornate su un mancato accordo, l'approvazione da parte i capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, di un testo di conclusioni del vertice Ue sulla crisi in Medio Oriente. Ecco il testo integrale:

"Ribadendo la dichiarazione dei suoi membri del 15 ottobre 2023, il Consiglio europeo ribadisce la sua condanna nei termini più forti possibili nei confronti di Hamas per i suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati in tutto Israele.

L'uso dei civili come scudi umani da parte di Hamas è un'atrocità particolarmente deplorevole. Il Consiglio europeo sottolinea con forza il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario.

Ribadisce l'appello ad Hamas affinché rilasci immediatamente tutti gli ostaggi senza alcuna precondizione. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza di garantire in ogni momento la protezione di tutti i civili in linea con il diritto internazionale umanitario. Deplora ogni perdita di vite umane tra i civili. Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione e il seguito dato ai diversi filoni d'azione, compresi gli sforzi concertati per assistere i cittadini dell'Ue.

-Il Consiglio europeo esprime la sua più profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria a Gaza e chiede un accesso umanitario continuo, rapido, sicuro e senza ostacoli e aiuti per raggiungere coloro che ne hanno bisogno attraverso tutte le misure necessarie, compresi i corridoi e le pause per le esigenze umanitarie. L'Unione europea lavorerà a stretto contatto con i partner della regione per proteggere i civili, fornire assistenza e facilitare l'accesso al cibo, all'acqua, alle cure mediche, al carburante e ai ripari, garantendo che tale assistenza non venga abusata da organizzazioni terroristiche.

-Il Consiglio europeo ricorda la necessità di evitare un'escalation a livello regionale e di impegnarsi a tale riguardo con i partner, compresa l'Autorità palestinese.

-L'Unione europea è pronta a contribuire al rilancio di un processo politico sulla base della soluzione a due Stati, anche attraverso la Giornata d'impegno per la pace, e accoglie con favore le iniziative diplomatiche in materia di pace e sicurezza e sostiene l'imminente svolgimento di una conferenza internazionale di pace.

-Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di combattere la diffusione della disinformazione e dei contenuti illegali e sottolinea la responsabilità giuridica delle piattaforme in questo contesto".

[…] “A Gaza serve un cessate il fuoco immediato perché la sofferenza dei civili è incredibile, per cui spero che ci sia una posizione comune oggi a riguardo”. Cosi l'ex commissario all'ambiente, e candidato socialista alla elezioni in Olanda, Frans Timmermans, entrando al pre-vertice dei socialisti a Bruxelles.

