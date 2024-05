LA SOLITA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA IN PARLAMENTO – VIDEO: A MONTECITORIO IL RADICALE RICCARDO MAGI PROVA A CONSEGNARE UNA BUSTINA DI CANNABIS LIGHT AL MINISTRO DEL MADE IN ITALY, ADOLFO URSO – SEMPRE ALLA CAMERA, UN PO’ PRIMA, I DEPUTATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE HANNO ESPOSTO MAGLIETTE CON SU SCRITTO “PACE”, PER POI DIRIGERSI VERSO I BANCHI DEL GOVERNO – IL BOTTA E RISPOSTA TRA I GRILLINI E TOMMASO FOTI E LA RISSA SFIORATA AL SENATO STAMANI

Cannabis light: Magi con bustina in Aula, "Vi fa cosi' paura?"

riccardo magi tenta di consegnare una bustina di cannabis light ad adolfo urso 1

(AGI) - Una bustina di Cannabis light con disegnato il volto di Giorgia Meloni sotto la scritta "Canapa, eccellenza italica". L'ha mostrata in aula alla Camera il deputato di Piu' Europa, Riccardo Magi, nel corso del question time al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il parlamentare di Piu' Europa critica cosi' l'emendamento governativo al ddl sicurezza che vieta la commercializzazione della sostanza. "In questo modo vieterete anche il basilico", ironizza Magi dopo aver parlato di un emendamento "folle" che mette a rischio "13mila lavoratori".

Poi sventola la bustina in aula e la apre. "Vi fa cosi' paura questa sostanza? Vi fa cosi' paura questa che e' un'infiorescenza che ha un ottimo profumo ma non ha alcun effetto drogante? Io - prosegue Magi rivolgendosi a Urso - gliela consegnero' al termine del question time.

riccardo magi con la cannabis light alla camera 2

L'abbiamo confezionata dentro una bustina in cui c'e' scritto 'canapa eccellenza italica', c'e' lo sfondo nero l'effige della presidente del Consiglio e il bollino Made in Italy". "Magi non si puo' avvicinare ai banchi del governo", lo riprende il presidente di turno dell'aula, Sergio Costa al termine del question time.

Prima del question time in aula alla Camera, lo stesso Magi ha partecipato a un flash mob di Piu' Europa fuori da Palazzo Montecitorio. Sono state distribuite ai presenti alcune bustine di Cannabis light ed esposti cartelli con scritto. "Ma quale sicurezza. Difendiamo il Made in Italy".

la bustina di cannabis light portata da riccardo magi in parlamento

Camera:botta risposta FdI-M5s su 'bon ton' in Aula e del governo =

(AGI) - FdI 'richiama' i colleghi di M5s e il segretario di Piu' Europa, e piu' in generale tutti i deputati, per l'atteggiamento da tenere in Aula, tanto piu' durante le dirette televisive. Precisando, inoltre, il fatto che se finora le 'intemperanze' non sono state censurate con sanzioni non significa che non si procedera' in maniera diversa, anzi con sanzioni piu' incisive vista la "recidiva".

I 5 stelle, a loro volta, 'richiamano' il governo a "non mancare di rispetto" nel non rispondere alle reiterate richieste di informative urgenti. Al centro dell'intervento del capogruppo di FdI Tommaso Foti, due episodi accaduti nell'emiciclo durante il question time odierno: prima, dopo la replica del ministro della Difesa Crosetto sulle armi all'Ucraina, i deputati di M5s hanno esposto delle magliette con su scritto "pace", per poi dirigersi - alcuni di loro - verso i banchi del governo esponendo dei cartelli.

DEPUTATI DEL M5S CON LE MAGLIETTE DELLA PACE ALLA CAMERA

Atteggiamenti ripresi dal presidente di turno Sergio Costa, senza che la seduta venisse sospesa e durante la prevista diretta televisiva. Poco dopo il segretario di Piu' Europa Riccardo Magi, interrogando il ministro Urso sulla cannabis light, ha cercato di avvicinarsi ai banchi del governo per consegnare al titolare del Made in Italy una bustina di cannabis light. Anche in questa occasione il presidente Costa ha richiamato all'ordine, il tutto sotto i riflettori della diretta tv. Ebbene, per Foti bisognerebbe mantenere un "comportamento che eviti l'interruzione delle sedute" e di conseguenza le dirette tv, anche perche' "sappiamo che se si sospende la seduta uno o due, anche tre gruppi che interrogano i ministri poi rischiano non andare in onda perche' i tempi della diretta, predefiniti, non lo consentono".

