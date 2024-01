LA SOLITA LUNGIMIRANZA DI ELLY SCHLEIN: ANNUNCIA UN SIT-IN DAVANTI ALLA RAI PER IL 7 FEBBRAIO, QUANDO TUTTI I DIRIGENTI SARANNO A SANREMO PER IL FESTIVAL! – LA MOBILITAZIONE ANNUNCIATA DALLA SEGRETARIA MULTIGENDER CONTRO “TELE-MELONI”: “LA TELEVISIONE PUBBLICA È ORMAI PIEGATA ALLA PROPAGANDA DEL GOVERNO, 24 ORE AL GIORNO, CON TITOLI MANIPOLATORI E FAKE NEWS” – “GIORGIA MELONI È LA REGINA DELLE TELEVENDITE, SEMBRA WANNA MARCHI”

E chi trovano che i dirigenti di punta saranno tutti a Sanremo? https://t.co/bbolY9Dl09 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 28, 2024

Estratto dell’articolo di Giovanna Casadio per “la Repubblica”

elly schlein a cassino 2

Sarà il 7 febbraio il sit-in davanti alla Rai contro “TeleMeloni” e per denunciare un servizio pubblico ridotto a réclame delle misure di governo. Elly Schlein ha sentito Giuseppe Conte e gli altri leader d’opposizione. La mobilitazione a difesa della libertà d’informazione lanciata dal Pd dovrà essere ampia e partecipata, aperta ad associazioni e società civile. Nel pieno del Festival di Sanremo, l’attenzione sulla Rai sarà alta: è l’onda che si pensa di sfruttare nel sit-in in viale Mazzini.

GIORGIA MELONI COME WANNA MARCHI

Un nuovo attacco di ieri del ministro Francesco Lollobrigida alla stampa è solo l’ultimo episodio. Ma non è più solo il momento della protesta, bensì anche quello della proposta. Seguendo il “metodo salario minimo”, la segretaria dem ha convocato un tavolo delle forze di opposizione per scrivere le regole di una nuova governance della Rai. Progetto tante volte discusso e altrettante volte abbandonato.

Tuttavia «il segno è stato oltrepassato »: ha detto Schlein, denunciando la propaganda della destra che si va facendo più martellante in vista delle europee. Una sorta di “televendita alla Wanna Marchi”, una specie di “campagna d’Ungheria sull’informazione dagli eredi dell’editto bulgaro di berlusconiana memoria”, che non conosce soste.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E L ODORE DI LETAME

Al Nazareno, la sede dem, si archiviano gli svarioni meloniani, dall’offensiva contro Repubblica ai titoli di propaganda sulle reti del servizio pubblico diventati pane quotidiano. Sulla pagina Facebook del Pd ieri c’è l’atto d’accusa: “Il servizio pubblico non può più essere pubblicità ingannevole. Serve una riforma e noi ci stiamo lavorando, chiediamo a tutte le opposizioni di collaborare. La televisione pubblica è ormai piegata alla propaganda del governo, 24 ore al giorno, con titoli manipolatori e fake news come1000 euro in più agli anziani. Elezioni l’8-9 giugno”.

Non soltanto: «Tutte le voci critiche e libere sono attaccate pubblicamente dalla premier e dai suoi giannizzeri. Una situazione preoccupante», ragionano al Nazareno. E rimarcano che, se la protesta è per contrastare «l’occupazione militare di tutti i vertici Rai come se non fosse al servizio del Paese ma degli interessi della destra», occorre una proposta perché «Schlein non ha mai partecipato ad alcuna lottizzazione e vuole che Giorgia Meloni sia l’ultimo presidente del Consiglio che possa permettersi di usare il criterio di lottizzazione partitica delle nomine Rai».

elly schlein a cassino

Il contrattacco della destra parte dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Che su Facebook scrive: «Le sinistre e alcuni giornalisti cresciuti a champagne ci deridono perché non perdiamo occasione per promuovere i nostri prodotti e ringraziare i nostri agricoltori, pescatori, artigiani e imprenditori. Del resto, nei loro salotti e nelle loro redazioni l’odore di letame non arriva».

Si riferisce alla richiesta del gruppo dem in commissione di Vigilanza di ascoltare il direttore del Tg1 non solo sulla notizia dei 1000 euro a tutti gli anziani (ne riguarda in verità 25 mila), ma anche alla priorità data dal Tg al collegamento di Lollobrigida con la stazione spaziale per parlare del rifornimento di pasta italiana. […]

ELLY SCHLEIN - VIGNETTA BY MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO francesco lollobrigida 2 francesco lollobrigida porta la pasta italiana nello spazio meme by sirio meme su francesco lollobrigida e la pasta nello spazio francesco lollobrigida porta la pasta italiana nello spazio meme by sirio 1 meme su francesco lollobrigida e la pasta nello spazio tweet su francesco lollobrigida e la pasta nello spazio 2 elly schlein alla camera 3 meme su francesco lollobrigida e la pasta nello spazio 2 elly schlein alla camera

elly schlein alla camera elly schlein alla camera 2