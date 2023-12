LA SUA SQUADRA È UNA VIA DI MEZZO TRA LA FAMIGLIA ADDAMS E IL BAR DI GUERRE STELLARI.

LA SOLITA STRATEGIA DELLA MELONI: ATTACCARE NEMICI IMMAGINARI PER DISTRARRE L’OPINIONE PUBBLICA DALLA CATASTROFE DEL PAESE

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

II trucco è talmente vecchio che lo vede anche un bambino. Eppure in giro è pieno di allocchi che ancora ci cascano.

Un politico è disperato perché non ne azzecca una, o perché mente e viene sbugiardato, fallisce su tutto, o perché è circondato da mostri, o perché passa da uno scandalo all'altro, o per tutte queste cose insieme.

E allora si sceglie qualche nemico, vero o immaginario non importa, purché sia famoso quanto lui o più di lui, e gli spara addosso a pallettoni.

Così il nemico gli risponde e, siccome è famoso, tutti i media rilanciano sia l'attacco sia il contrattacco, che diventano la notizia del giorno e la gente pensa solo a quelli, dimenticando gli errori, le menzogne, fallimenti, i mostri e gli scandali del politico disperato.

Che può tirare a campare un altro po’, fino al fiasco successivo, seguito immancabilmente da un'altra armadi distrazione di massa.

Prendete la Meloni. La sua finanziaria coi fichi secchi è un pozzo senza fondo di vergogne [...] e lo sarà vieppiù a mano a mano che la gente ne sentirà gli effetti sulle proprie tasche. E siccome in Europa non sta cavando un ragno dal buco sul Patto di stabilità, dovrà presto farne un'altra correttiva con ulteriori lacrime e sangue.

La sua squadra è una via di mezzo tra la Famiglia Addamse il bar di Guerre stellari [...] Mezza maggioranza vuole prorogare il Superbonus che lei spaccia per una mega-truffa. Più stringe patti anti-migranti con Tunisia, Albania, Gran Bretagna e Madagascar, più migranti sbarcano.

E il famigerato Mes, che lei accusava Conte di aver firmato e persino preso, dovrà presto ratificarlo lei. Infatti di che parlano da due giorni tg, talk, giornali e social? Dell'attacco a Ferragni e Saviano, delle risposte dei due attaccati e delle immancabili "reazioni" (c’è pure chi scambia la Ferragni per una staffetta partigiana: la compagna Balocco).

Mondi paralleli, lontani anni luce dalla realtà. Per la Meloni, missione compiuta: le vergogne della casa possono continuare lontano da occhi indiscreti.

Tantopiù che, mentre Conte tenta di inchiodarla alle sue balle sul Mes, il Pd è impegnatissimo in un nuovo gioco di società, ancor più avvincente del Perdi-elezioni e dell'Ammazza-segretario: il Fanta-federatore, seguitissimo fra gli editorialisti-onanisti di Twitter e dei giornaloni, che pur troppo non hanno ancora spiegato chi dovrebbe federare cosa e perché. L'ultima mano si è disputata alla presenza (si fa per dire) di Prodi, Gentiloni e Letta: praticamente una seduta spiritica.

