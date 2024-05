7 mag 2024 15:13

LE SOLITE PUTINATE! I SERVIZI UCRAINI AFFERMANO DI AVER SVENTATO UN PIANO RUSSO PER ASSASSINARE ZELENSKY - DUE FUNZIONARI SONO STATI DENUNCIATI PER TRADIMENTO E COMPLICITÀ IN UN ATTACCO TERRORISTICO – L’ELIMINAZIONE DI ZELENSKY AVREBBE DOVUTO ESSERE "UN REGALO A PUTIN PER IL SUO INSEDIAMENTO". I RUSSI INTENDEVANO ELIMINARE ANCHE IL CAPO DELLA INTELLIGENCE MILITARE BUDANOV E ALTRI FUNZIONARI DI ALTO RANGO…