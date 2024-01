12 gen 2024 16:10

IL SOLITO PAPOCCHIO PROSCIUTTO & MELONI - LA REUTERS PUNZECCHIA IL GOVERNO DELLA SORA GIORGIA SUGLI ATTACCHI CONTRO GLI HOUTHI IN YEMEN, CONDOTTI DA STATI UNITI E GRAN BRETAGNA: “L’ITALIA SI È RIFIUTATA DI PARTECIPARE” - E NON CI SAREBBE NULLA DI MALE, VISTO CHE ROMA SI MUOVE DI CONCERTO CON L’UNIONE EUROPEA (E LA GRAN BRETAGNA NON E’ PIU’ NELL’UE) - EPPURE PALAZZO CHIGI, PER STARE AL CENTRO DELLA SCENA, SENTE IL BISOGNO DI SMENTIRE: “NON E’ STATA CHIESTA LA NOSTRA PARTECIPAZIONE ALL’ATTACCO”