SOLO UNA CONDANNA PUÒ FERMARE TRUMP – IL TYCOON STRAVINCE LE PRIMARIE ANCHE A CASA DI NIKKI HALEY: IN SOUTH CAROLINA, LO STATO DOVE LA SUA SFIDANTE È STATA GOVERNATORE, L’EX PRESIDENTE PRENDE IL 60% DEI VOTI - PER L’EX AMBASCIATRICE USA ALL’ONU È UN COLPO LETALE: NESSUNO HA MAI VINTO LA NOMINATION SENZA QUELLO STATO. MA LEI NON MOLLA: “CONTINUO LA CORSA PER LA PRESIDENZA”. SPERA CHE TRUMP SIA RIMOSSO DAI GIUDICI…

Trump vince le primarie in South Carolina, battuta Haley

(ANSA) - Trump batte Nikki Haley e vince le primarie repubblicane in South Carolina. Lo affermano l'Associated Press e Cnn. La vittoria di Trump era ampiamente prevista nello Stato che ha in palio 50 super delegati. Per Haley è una sconfitta che brucia considerato che il South Carolina è lo stato di cui è stata governatrice e che fra i candidati repubblicani nessuno ha mai perso le primarie nel suo stato e poi vinto le elezioni.

Trump celebra vittoria South Carolina, meglio delle attese

(ANSA) - "Una vittoria ancora migliore delle attese. E' una fantastica serata: ora andiamo in Michigan e poi all'appuntamento del Super Tuesday". Donald Trump celebra la vittoria alle primarie repubblicane della South Carolina. "Non ho mai visto i repubblicani così uniti", ha detto l'ex presidente assicurando ai suoi sostenitori che, una volta eletto, affronterà e risolverà subito la crisi dell'immigrazione.

Haley non molla, continuo la corsa per la presidenza

(ANSA) - "Voglio congratularmi con Donald Trump per la vittoria. Ho detto nei giorni scorsi che avrei continuano la corsa per la presidenza e sono una donna che mantiene la parola. Non mollo questa battaglia quando la maggior parte dell'America disapprova Trump e Joe Biden". Lo afferma Nikki Haley dopo la sconfitta in South Carolina.

"Dobbiamo battere Joe Biden in novembre e non credo che Trump possa batterlo. Abbiamo in South Caroliba circa il 40% dei voti, lo stesso in New Hampshire. Sono una contabile e so che il 40% non è il 50%, ma non è un piccolo gruppo. Un gruppo che chiede un'alternativa", afferma Haley sottolineando di non voler abbandonare la corsa quando la maggioranza degli americani non vuole né Trump né Biden. "Oggi non è la fine della nostra storia, saremo in Michigan domani e saremo al Super Tuesday", aggiunge precisando che Trump e Biden non si battono per il futuro del Paese.

