14 ott 2024 15:51

SOLO IN ITALIA: CHI NE HA DIRITTO, NON RIESCE A PRENDERE LA CITTADINANZA E PER I TERRORISTI È UN GIOCO DA RAGAZZI – CINQUE MILIZIANI DI HEZBOLLAH SONO RIUSCITI AD AVERE IL PASSAPORTO ITALIANO – LA VICENDA RISALE A UN PAIO DI MESI E ORA PER I CINQUE MILIZIANI DI ORIGINI LIBANESI È STATA CHIESTA LA REVOCA DELLA CITTADINANZA – IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI: “ESSERE ITALIANI È UNA COSA SERIA, CI SONO TROPPE TRUFFE…”. E CHI DOVEVA VIGILARE?