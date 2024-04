SOLO IN ITALIA GLI STORICI DELL’ARTE SI SENTONO UNTI DAL SIGNORE - L’EX DIRETTORE DEGLI UFFIZI, EIKE SCHMIDT, SI CANDIDA A SINDACO DI FIRENZE PER IL CENTRODESTRA – S’INCAZZA IL PD FIORENTINO, CHE LO HA OSTEGGIATO CON COMUNICATI DI FUOCO, E PURE QUELLO PARTENOPEO VISTO CHE SCHMIDT E’ STATO SCELTO COME DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE - IL SINDACO DI NAPOLI, GAETANO MANFREDI: “COSÌ PERDE QUEL VALORE DI TERZIETÀ CHE L’AUTOREVOLEZZA DEL SUO RUOLO DETERMINA” - VINCENZO DE LUCA ESONDA: “E’ UNA VICENDA OFFENSIVA PER LA CAMPANIA” - IL PD NAPOLETANO PREPARA LA RACCOLTA FIRME PER UN NUOVO DIRETTORE PER CAPODIMONTE…

salvini Eike Schmidt

1 - FIRENZE, SCHMIDT PER IL CENTRODESTRA «CORRO DA SINDACO, È IL MOMENTO»

Estratto dell’articolo di Luca Gasperoni per il “Corriere della Sera”

«Sciolgo la riserva, è arrivato il momento, mi candido alle elezioni di Firenze. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere la mia campagna elettorale». Dopo mesi di attesa, tra smentite e suggestioni, il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte ed ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, irrompe nella campagna elettorale fiorentina come anticipato dal Corriere alcune settimane fa.

Eike Schmidt diventa italiano

[…] «Io paracadutato? Assurdità totale. Il Pd in queste settimane mi ha fatto pubblicità gratuita con oltre 50 comunicati e alcuni meme virali», spiega Schmidt, che ha rivendicato di essere antifascista ed è stato scelto dal centrodestra per il suo profilo civico e moderato, […] Non a caso il direttore, che alla stampa tedesca ha parlato di «pragmatismo borghese», sta preparando due liste civiche personali con professionisti, esponenti del mondo della cultura e anche delusi dell’area dem.

«La settimana prossima tornerò a Napoli, probabilmente per l’ultima volta, chiederò l’aspettativa. Ci vorranno alcuni giorni per l’ok del ministero ma penso che da metà aprile sarò al 100% in campagna elettorale a Firenze», sottolinea il direttore italo-tedesco lanciando la sfida: «Mi auguro che anche il rettore universitario, Tomaso Montanari, e l’assessora comunale, Sara Funaro, facciano altrettanto».

Eike Schmidt vittorio sgarbi

[…] Schmidt […] sfida il Pd: «Lo slogan? Una cosa superficiale, è importante il programma. So che c’è una candidata, Funaro, indicata in maniera monarchica, dall’alto, già 8-9 mesi fa, che comunque sul suo sito non ha ancora il programma, mi sto chiedendo cosa abbia fatto in questo tempo». Attacchi a cui la candidata sindaca pd replica così: «Non mi è chiaro se ora Schmidt è in vacanza a Napoli o se viene a fare una vacanza di 45 giorni a Firenze. In ogni caso mi posso proporre come guida turistica per presentargli un po’ i quartieri della città».

Gelo dai dem a Napoli, a partire dal sindaco Gaetano Manfredi, che si dice «perplesso, così perde quel valore di terzietà che l’autorevolezza del suo ruolo determina», mentre il governatore Vincenzo De Luca parla di «vicenda offensiva per la Campania». Il Pd locale prepara la raccolta firme per un nuovo direttore per Capodimonte. […]

dario nardella Eike Schmidt

2 - SOCIAL, FERRAGNI E LOTTA AI BAGARINI IL «TERREMOTO» POP CHE SCOSSE LE GALLERIE

Estratto dell’articolo di Chiara Dino per il “Corriere della Sera”

[…] Eike Schmidt corre per diventare sindaco di Firenze. Cinquantacinque anni, origini tedesche, cittadino italiano esperto di scultura è stato un terremoto per le gallerie più famose d’Italia. Uomo mediatico, negli 8 anni al museo del Vasari ha cambiato pressoché tutto. In primis l’allestimento, con due possibili itinerari: uno dedicato ai capolavori del Rinascimento — i big da Botticelli a Michelangelo, Leonardo al secondo piano, l’altro, al primo, con il ‘500, il ‘600 e da poco gli Autoritratti. Già, quelli che stavano nel Corridoio Vasariano oggi chiuso per lavori. Obiettivo riaprilo — l’attesa è per fine anno — a tutti, e non a numero chiuso.

Fu il primo dei suoi cavalli di battaglia, con l’annuncio che gli costò una tirata d’orecchie dall’allora ministro Dario Franceschini che voleva comunicare in prima persona la novità.

EIKE SCHMIDT

Riflettori e microfoni: come dimenticare la sua voce stentorea diffusa dai megafoni sul piazzale degli Uffizi, quando, in varie lingue metteva in guardia i turisti dalle frodi dei bagarini che vendevano biglietti maggiorati?

Era il 2016. Il sindaco Dario Nardella lo multò e lui pagò in prima persona i 422 euro di multa (295 anzi perché pagati entro i primi 5 giorni) in favor di fotografo. Lì iniziarono le mai sopite polemiche con l’inquilino di Palazzo Vecchio, che scivolano fino alla fine del suo mandato. […] Gli uomini della vecchia guardia, gli storici dell’arte fiorentini, non lo apprezzano, ma lui ha sempre tirato dritto. Anche quando nel 2017 portò Gucci a sfilare a Palazzo Pitti.

biennale antiquariato 2022 eike schmidt foto massimo sestini tommaso de martino 105

Ma la commistione alto basso, pop ed esclusivo è stata sempre il suo mantra. Non a caso nel luglio 2020 portò Chiara Ferragni davanti alla Venere negli Uffizi riaperti dopo il Covid, tra chi gridava allo scandalo. Tre anni dopo la Venere influencer sarebbe diventata la testimonial di una campagna – pure contestata – del ministero del Turismo firmato Santanchè. […]

eike schmidt vaso di fiori jan van huysum 3 Chiara Ferragni Eike Schmidt