SOLO ORA CHE FRATELLI D’ITALIA VOLA NEI SONDAGGI SALVINI E BERLUSCONI VOGLIONO IL PARTITO UNICO DEL CENTRODESTRA - PROPRIO LORO CHE, PRIMA DEL VOTO, VOLEVANO LA FEDERAZIONE TRA LEGA E FORZA ITALIA PER FREGARE GIORGIA MELONI - MASSIMO FRANCO: “UNIRSI ALLA PREMIER, PER GLI ALLEATI SIGNIFICHEREBBE VELARE IL PROPRIO DECLINO POLITICO, E CERCARE DI CONDIZIONARLA DALL'INTERNO. MA IN FDI SEMBRANO CONVINTI CHE IL ‘PARTITO UNICO’ DELLA DESTRA LO STIANO CREANDO GLI ELETTORI; E CHE SARANNO I VOTI A RIPLASMARE I RAPPORTI DI FORZA”