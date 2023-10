3 ott 2023 14:20

LA SOLUZIONE PER COMBATTERE L'EVASIONE: TUTTI IN LOCKDOWN – DAI DATI PUBBLICATI CON LA NADEF, EMERGE CHE NEL 2020 L’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA È CROLLATA A 86,9 MILIARDI DAI 100 MILIARDI DELL’ANNO PRECEDENTE – MA C'È POCO DA FESTEGGIARE: IL DATO È VIZIATO DAI LOCKDOWN (CON IMPOSSIBILITA’ DI FARE “NERO” PER CHI HA ATTIVITA’ COMMERCIALI O AFFITTA CASE) E DALLE SOSPENSIONI DI PAGAMENTI IN UN ANNO DI IMPOSTA “ANOMALO” DOVUTO ALLA PANDEMIA – I “FURBETTI” DELLA FLAT TAX CHE MANIPOLANO I DATI PER RIMANERE SOTTO LA SOGLIA…