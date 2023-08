30 ago 2023 18:13

SONO ARRIVATE MINACCE DI MORTE VIA SOCIAL A GIORGIA MELONI PER LO STOP AL REDDITO DI CITTADINANZA – CRESCE L'ALLERTA PER LA VISITA DELLA PREMIER A CAIVANO PREVISTA PER DOMANI – SU FACEBOOK SI LEGGE: “IO TI CONSIGLIEREI STAI A CASA, STANNO COM ’E PAZZ’, E RIMAST’ 160 MILA FAMIGLIA SENZA RDC”, “SPERIAMO RIMAN MORT’ A CAIVANO”, “MAGARI SE NE VA CON QUALCHE AMMACCATURA COSÌ CAPISCE I GUAI CHE HA FATTO” – I MESSAGGI DI SOLIDARIETA’. CROSETTO: “C’È UN CLIMA D'ODIO INTORNO AL GOVERNO”. SCHLEIN: “MINACCE INTOLLERABILI”