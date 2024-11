14 nov 2024 08:18

SONO COMUNISTI PURE I GIUDICI FRANCESI? - DOPO LA RICHIESTA DI 5 ANNI DI CARCERE E DI INELEGGIBILITÀ PER MARINE LE PEN NEL PROCESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA CHE RIGUARDA LA SOTTRAZIONE DI FONDI EUROPEI DA PARTE DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL, ARRIVA LA REPLICA DELLA LEADER DELL’ULTRADESTRA FRANCESE ALLEATA DI SALVINI IN EUROPA NEI "PATRIOTI" DI ORBAN: "VOGLIONO ROVINARE IL PARTITO. LA VOLONTÀ DELLA PROCURA È DI PRIVARE I FRANCESI DELLA CAPACITÀ DI VOTARE PER CHI VOGLIONO"