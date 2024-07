9 lug 2024 17:06

SONO RIMASTI IN DUE A CONTENDERSI LA CANDIDATURA A VICE DI TRUMP: IN POLE IL GOVERNATORE DEL NORTH DAKOTA BURGUM E IL SENATORE DELL’OHIO VANCE - GLI ADDETTI AI LIVORI HANNO AGGIUNTO CHE IL SENATORE DELLA FLORIDA MARCO RUBIO NON È DEL TUTTO FUORI DAI GIOCHI, MA LE SUE POSSIBILITÀ SONO INFERIORI RISPETTO AGLI ALTRI, SOPRATTUTTO PERCHÈ È DELLO STESSO STATO DI TRUMP – "THE DONALD" ASPETTA A COMUNICARE IL NOME: ORA I GIORNALI PARLANO SOLO DEL RINCOGLIONIMENTO DI BIDEN...