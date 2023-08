SORA GIORGIA FA LA FESTA A TUTTI – FRATELLI D’ITALIA PREPARA UN EVENTO A UN ANNO DALLA VITTORIA DELLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE SCORSO – PER LA MELONI L'APPUNTAMENTO DEVE SIMBOLEGGIARE LA “MATURAZIONE” DEL PARTITO (HA DECISO DI SCARICARE ORBAN E VOX?) – INTANTO LA LEGA LANCIA LA RACCOLTA FONDI TRA GLI ISCRITTI PER RILANCIARE PONTIDA – E SCHLEIN INVITA CONTE ALLA FESTA DELL'UNITÀ: L'APPLAUSOMETRO DEI MILITANTI DEM DARÀ INDICAZIONI IN VISTA DELLE EUROPEE…

1 - FESTE DI PARTITO, SI CAMBIA E FRATELLI D’ITALIA CELEBRA IL PRIMO ANNO DI GOVERNO

Estratto dell’articolo di Mario Ajello per “il Messaggero”

Ci si ferma, per ferragosto e dintorni, ma già si prepara la ripartenza politica. Con un evento che spicca su tutti gli altri: la cosiddetta "festa della vittoria". Il nome ufficiale ancora non c'è ma si tratta della celebrazione, da parte dei Fratelli d'Italia, del successo elettorale del 25 settembre scorso.

A via della Scrofa, quartier generale del partito meloniano, fino alla sosta ferragostana hanno lavorato all'organizzazione dell'evento e vogliono fare le cose in grande. Unendo, nel super appuntamento a cavallo tra settembre e ottobre, la ricorrenza del successo nelle urne del 2022 in cui per la prima volta la destra s'è imposta su tutti, e il primo compleanno del governo Meloni.

Per l'occasione, a tutti i ministri di FdI è stato chiesto di presentare il bilancio dell'attività svolta e i progetti ancora da sviluppare per, espressione melonianissima, «rialzare l'Italia» e trasmettere nuova fiducia nei cittadini elettori (si vota a giugno 2024 per le Europee).

[…] Si sta decidendo la location e lo schema. L'ipotesi più probabile è che il raduno del partito si svolgerà a Roma, a Piazza di Siena (ipotesi secondaria: Piazza del Popolo, dove nel 2022 s'è festeggiato il decennale di FdI). Ma si sta anche facendo strada, tra gli organizzatori, una diversa possibilità: «Perché non facciamo, nello stesso giorno, cinque o sei eventi paralleli, in diverse città, tutti uniti dall'orgoglio per la vittoria del 25 settembre e dalla spinta ad andare avanti e a fare sempre meglio?».

[…] Si sta inoltre ragionando su un altro aspetto: dare alla festa della vittoria l'etichetta di Atreju oppure questa etichetta, carissima a Meloni, riservarla per la festa di Natale che di nuovo FdI ha deciso di celebrare come ha fatto negli ultimi anni? Uno dei due eventi sarà Atreju, insomma, ma bisogna vedere se quello di settembre o quello di dicembre.

[…] la festa dovrà simboleggiare e raccontare questo cambiamento: la maturazione (non più Orban o Trump nei poster, per esempio, ma magari Biden e von der Leyen?) di una destra che si è resa compatibile con il contesto storico e riesce a interpretarlo, basti pensare alla politica internazionale, con capacità e successi.

Ma non c'è solo FdI a guardarsi nello specchio festivaliero. Lo fanno anche il Pd e gli altri e gli eventi di partito, dopo la sosta estiva, saranno per tutti trampolini di lancio per il voto 2024. Si va dalla festa nazionale dell'Unità a Ravenna dal 30 agosto, che fungerà anche da applausometro per decidere chi candidare al Parlamento di Strasburgo, alla festa nazionale di Italia Viva a Santa Severa dal 14 al 17 settembre e nello stesso periodo alla festa di Azione a Roma.

E Forza Italia, ovviamente: con il Berlusconi Day del 29 settembre a Paestum. Dove tra l'altro, come guest star, ci sarà Gigi D'Alessio che, da amicissimo di Silvio e cantante al suo simil-matrimonio con Marta (si esibì in O surdato nnammurato) racconterà la passione del Cav per la musica non solo napoletana.

E come al solito, il Meeting di Rimini. Senza Meloni ma con Mattarella che chiuderà la kermesse il 25 agosto (e prima Tajani, Fitto, Giorgetti, Mantovano). E' così impellente il bisogno di lanciare le Europee tramite le feste che ecco il ritorno di Pontida e il revival di Italia a 5 stelle (e se mancherà Grillo on stage sarà clamoroso). Tutti sul sacro pratone leghista, il 16 e 17 settembre, ma non proprio gratis: è in corso la colletta tra gli eletti per non far sfigurare questo raduno rispetto a quelli dei bei tempi di Bossi. […]

2 - L’ESTATE DEL FRONTE ROSSO-GIALLO CONTE STAR ALLA KERMESSE DEM EIN CAMPANIA L’IPOTESI FICO

Estratto dell'articolo di Mario Ajello per “il Messaggero”

Pd e M5S provano a dipingere l'estate in rossogiallo, ma non per fare gli armocromisti. Per preparare con largo anticipo - cercando nel frattempo di non eccedere in conflittualità nella competizione proporzionalistica delle Europee - il campo largo alle elezioni Politiche. Che sono lontane ma l'alleanza tra i due partiti principali della sinistra, con l'aggiunta di Verdi e Sinistra Italiana e magari di Calenda e Più Europa, va fatta subito come fronte di opposizione dal quale poi magari nascerà un'alternativa di governo, per ora assai eventuale, alla destra.

L'estate in rossogiallo serve a questo e il mezzo o totale flop sul salario minimo è comunque servito - al netto dei contenuti in cui nulla si è ottenuto se non un rinvio con probabile futuro affossamento da parte del Cnel e di Meloni - al centrosinistra a far vedere che «noi ci siamo e stiamo tutti insieme», come dice Schlein.

[…] E comunque, estate in rossogiallo significa il super-invito come super-ospite probabilmente super-applaudito a Conte alla festa nazionale dell'Unità a Ravenna e forse anche in alcune minori. Dove in ogni caso i contiani saranno molto graditi.

[…] si lavora anche in prospettiva e sui territori. Ecco per esempio il caso della Puglia. Se alle Politiche del 2027 sarà candidato l'attuale governatore dem, Michele Emiliano, al suo posto alle prossime Regionali d'inizio 2026 verrà probabilmente lanciato l'attuale sindaco di Bari, Antonio Decaro, che intanto potrebbe l'anno prossimo andare all'Europarlamento. Da Emiliano a Boccia, ufficiale di collegamento di Schlein con i contiani, lavorano in tanti a questa prospettiva in rossogiallo.

[…] Altro terreno: la Campania. Ossia il lancio di Roberto Fico.

Schlein è convinta della carta, in rossogiallo o in grillo-dem, rappresentata dall'ex presidente della Camera che nella sinistra post-comunista ha numerosi fan. Il problema è che Vincenzo De Luca sarà in campo a sua volta e se per ora non molla il Pd è solo perché aspetta di vedere il tracollo di Schlein alle Europee.

Dopo di che, se il tracollo non ci sarà e il terzo mandato continuerà ad essergli negato, si legherà a sua volta all'irrefrenabile Cateno De Luca (detto Scateno) e ad altre sigle civico-territoriali in un progetto che in chiave di politica nazionale potrebbe convogliare, da Sud a Nord, due pesi massimi come governatori, quello pugliese e quello campano, Emiliano e De Luca, e Letizia Moratti più una rete di amministratori locali nell'area settentrionale. Ma è la trama rossogialla quella che vorrebbe imporsi. […]

