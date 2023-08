SORA GIORGIA FUGGE DA CERNOBBIO – MELONI HA ANNULLATO LA SUA PARTECIPAZIONE AL FORUM CHE RACCOGLIE LA COMUNITÀ FINANZIARIA. HA CAPITO CHE È MEGLIO NON SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DELLA PLATEA DI ECONOMISTI, BANCHIERI, MANAGER E IMPRENDITORI CHE IN MENO DI UN MESE È MUTATO E SI È IRRIGIDITO – FATALE È STATA LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE. UN'IMPROVVISATA DI INIZIO AGOSTO DI CUI NESSUNO ERA STATO AVVERTITO – L'ULTIMO AFFONDO DEL “FINANCIAL TIMES”: “L'ITALIA RISCHIA DI SPRECARE LA CHANCE DEL PNRR”

Estratto dell'articolo di Ilario Lombardo per “La Stampa”

Per qualche giorno ha lasciato in sospeso gli organizzatori del Forum, incerta se andare o meno. Alla fine, ha deciso di evitare. Giorgia Meloni non sarà a Cernobbio, al meeting della comunità finanziaria che ogni anno, a inizi settembre, si ritrova a Villa d'Este, sul lago di Como. La presidente del Consiglio era stata invitata ma, confermano da Palazzo Chigi, non andrà per altri non precisati impegni.

[…]

Lo spazio previsto per l'intervento di Meloni era sabato sera, prima dell'ora di cena. Ma la leader ha preferito non sottoporsi al giudizio della platea di economisti, banchieri, manager e imprenditori che in meno di un mese è mutato e si è irrigidito. Qualcosa si è rotto nelle ultime settimane, nella fiducia che il mondo della finanza e dell'impresa le aveva accordato, per quella buona dose di realismo con cui, arrivata a Palazzo Chigi, ha subito dismesso promesse e tesi sovraniste di sempre.

Fatale è stata la tassa sugli extraprofitti delle banche. Un'improvvisata di inizio agosto di cui nessuno era stato avvertito. Meloni è consapevole di cosa ha scatenato nel mondo finanziario sin dal primo giorno, quando in modo un po'pasticciato il governo, dopo la protesta delle banche, ha fatto un passo indietro e di fatto sterilizzato la portata iniziale del prelievo. La premier, però, non ha sconfessato la misura. Anzi.

Se n'è fatta portavoce solitaria, anche a costo di litigare con il vicepremier di Forza Italia Antonio Tajani, tenuto totalmente all'oscuro del provvedimento. Ancora ieri, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, Meloni ribadiva di essersi «assunta la responsabilità politica della decisione» e «di non aver coinvolto gli alleati perché quando si interviene su queste materie bisogna farlo e basta».

La premier non indietreggia, nei toni e nella considerazione che ha del ruolo dei soci di governo. Giustifica la tassa, sostenendo che non intende colpire il «legittimo profitto imprenditoriale» ma comunque di «non voler difendere le rendite di posizione».

C'è certamente un rigurgito delle antiche pulsioni di Fratelli d'Italia contro il sistema finanziario e bancario. Ma c'è anche la convinzione che l'Italia sia la principale vittima – come più volte ha espresso il ministro della Difesa Guido Crosetto – dell'innalzamento dei tassi decretato dalla Banca centrale europea. Per Meloni l'imposta è un ritorno alle battaglie di un tempo, […] Perfetta per dare il via alla lunga campagna elettorale per le Europee.

Ma un costo politico comunque ce l'ha: perché le ha subito alienato una comunità globale che da domani si ritroverà a Cernobbio e che per tre giorni sarà il centro di interesse per gli investitori internazionali. Le banche non hanno apprezzato il metodo, soprattutto. Né i più importanti istituti di credito né la Banca d'Italia erano stati preallertati.

Le lamentele sono arrivate fin nella stanza di Meloni: a differenza di tassisti e balneari, la categoria non è stata convocata a Palazzo Chigi ed è stata completamente snobbata, creando un precedente di cui al Forum le potrebbero facilmente chiedere conto. Anche se le premier non parteciperà, come gli organizzatori pensavano e speravano.

Pure Mario Draghi l'anno scorso disertò Cernobbio ma lo fece sapere subito. Mentre Meloni si presentò: lo fece da vincitrice annunciata delle elezioni che si sarebbero tenute da lì a poche settimane.

Ora invece il sospetto tra i partecipanti del Forum è che queste settimane di agosto abbiano surriscaldato troppo la tensione. Lo provano anche le reazioni molto critiche delle principali testate finanziarie. Agenzie (Bloomberg), settimanali (The Economist), tv (Cnbc), e soprattutto il Financial Times hanno stigmatizzato come le mosse economiche del governo italiano su banche e compagnie aeree possano provocare un circolo vizioso di sfiducia tra gli investitori.

Nel giro di pochi giorni il quotidiano di Londra ha attaccato, in più articoli, le ricette di Meloni. L'ultima volta ieri, mettendo in dubbio la capacità di Roma di spendere i 200 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «L'Italia sprecherà l'opportunità» data dalle enormi risorse del Pnrr? «La risposta a questa domanda –scrive il FT – avrà ripercussioni ben oltre i confini italiani e di tutta l'Unione europea». […]

