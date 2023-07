SORA GIORGIA HA FATTO SBOTTARE ANCHE MATTARELLA SUL PNRR – IL CAPO DELLO STATO SOTTOLINEA I RITARDI ITALIANI NELL'ATTUAZIONE DEL RECOVERY E TORNA A CITARE DE GASPERI: “INVITO TUTTI A METTERSI ALLA STANGA” – ALLA CERIMONIA DEL VENTAGLIO, LA “MUMMIA SICULA” BACCHETTA I NEGAZIONISTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO (CHE ABBONDANO NELLA MAGGIORANZA): “SONO SORPRENDENTI LE DISCUSSIONI SULLA FONDATEZZA DEI RISCHI. OCCORRE AVERE LA CONSAPEVOLEZZA CHE SIAMO IN RITARDO”

“Le terribili immagini” delle catastrofi che hanno colpito varie regioni italiane "legate alle conseguenze del cambiamento climatico", sono tali che "tante discussioni" sulle loro cause "appaiono sorprendenti. Occorre avere la consapevolezza che siamo in ritardo", per contrastare il cambiamento climatico. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio.

Nelle zone alluvionate, ha detto il capo dello Stato, "tantissime persone si sono date da fare, ragazzi e ragazze che con straordinaria forza d'animo spalavano il fango e soccorrevano chi aveva bisogno di aiuto. La forza che tiene unite le nostre comunità è questa generosa disponibilità a esserci e a fare la propria parte a sentirsi responsabili: I care, come diceva don Milani. Fare la parte propria".

[…]

Il capo dello Stato ha spiegato che più volte è stata ricordata l'esigenza ineludibile che i vari organismi istituzionali rispettino i loro confini. "La magistratura - ha sottolineato - deve essere chiamata in piena autonomia e indipendenza secondo le norme di legge, tenendo conto che le leggi le delibera il Parlamento. Allo stesso modo va garantito il ruolo della magistratura nel giudicare". E "i ruoli non vanno confusi anche a tutela dell'ambito in cui si è titolari, nella logica della collaborazione istituzionale".

"Non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento in conflitto con l'azione della magistratura o usato parallelamente", ha detto Mattarella, e "non sono le Camere a giudicare se norme di legge che il Parlamento ha approvato sono conformi alla Costituzione perché il compito è affidato alla Corte costituzionale. Non può esistere una giustizia costituzionale politica".

[…]

Sul tema del Pnrr, dal presidente della Repubblica è arrivato l'invito a tutti "a mettersi alla stanga, per usare un'altra volta espressione degasperiana". Perché "dobbiamo avvertirne tutti il carattere decisivo per l'Italia e non esserne estranei, per arrecare apporti costruttivi", ha aggiunto.

"Non si tratta di una questione del governo, di questo governo o dei due governi precedenti, ma dell'Italia. Dobbiamo tener conto tutti di non esserne estranei, ma di esserne responsabili certamente in misure diverse, di dover recare apporti costruttivi. Un eventuale insuccesso o un risultato soltanto parziale non sarebbe una sconfitta del governo, ma dell'Italia. Così sarebbe visto e interpretato fuori dai nostri confini e così sarebbe nella realtà".

"L'informazione ci ha consegnato di recente immagini di migranti tragicamente morti nel deserto o in mare. Sono immagini che feriscono le nostre coscienze. Non è pensabile che nell'animo umano ci sia un tale cinismo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio in corso al Quirinale. […]

