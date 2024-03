15 mar 2024 14:48

LA SORA GIORGIA SCEGLIE SEMPRE GLI ALLEATI SBAGLIATI – L’AMBASCIATORE STATUNITENSE IN UNGHERIA, DAVID PRESSMAN, MINACCIA RITORSIONI CONTRO ORBAN, IN RIFERIMENTO ALLA POLITICA ESTERA ANTIAMERICANA "PERICOLOSAMENTE SCONSIDERATA, E ALLA RELAZIONE IN ESPANSIONE CON LA RUSSIA” – IL PREMIER UNGHERESE, QUALCHE GIORNO FA, HA FATTO VISITA A TRUMP, E BIDEN NON HA GRADITO. ANCHE PERCHÉ IL “VIKTATOR” È ALLEATO DELLA TURBO-ATLANTISTA (A PAROLE) MELONI, ACCOLTA ALLA CASA BIANCA CON TANTO DI BACETTI...