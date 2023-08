O LA SORELLA O IL COGNATO: CHI CI VA A BRUXELLES? – IL DUBBIO ATROCE DI GIORGIA MELONI PER LE EUROPEE: CANDIDARE ARIANNA O LOLLOBRIGIDA? I CONIUGI SONO ENTRAMBI IN POLE PER LA CIRCOSCRIZIONE CENTRO. IN ALTERNATIVA, LA PREMIER PENSA DI METTERE SE STESSA COME CAPOLISTA IN TUTTI I COLLEGI – LE TRE OPZIONI E L’IPOTESI DI FARLI TRASFERIRE INSIEME A BRUXELLES: LEI COME EUROPARLAMENTARE, LUI COME COMMISSARIO EUROPEO (IN CASO DI ACCORDO TRA CONSERVATORI E POPOLARI)

Il derby tra la sorella e il cognato sarà il gioco di Ferragosto in casa Meloni. Perché le Europee sono in cima ai pensieri della premier, con una serie di nodi da sciogliere sulle candidature. In pole ci sono sia la sorella, Arianna, sia il cognato, Francesco Lollobrigida.

Per lei, che è ha un ruolo crescente, tanto da essere diventata la responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, è pronto un posto in lista al Centro Italia. Ma per la corsa a Bruxelles c’è anche il cognato, ministro dell’Agricoltura, sempre al Centro. Ma per quanto la famiglia possa essere centrale per Giorgia è impensabile che marito e moglie siano candidati insieme, nella stessa lista. La premier deve scegliere.

Non solo. Meloni sta valutando di presentarsi lei stessa, come capolista in tutte le circoscrizioni, per fare il pieno di voti. FdI dovrebbe fare il balzo, arrivando a 27-28 europarlamentari. E in questo modo potrebbe far partire l’operazione “ponte” tra conservatori e Ppe, da una posizione di forza. La scelta della leader non è senza conseguenze: se si candida lei, la sorella resta fuori.

Dunque, gli schemi su cui si ragiona […] sono tre. Il primo vede Giorgia capolista in tutta Italia, Lollobrigida unico ministro dietro di lei al Centro (nella logica di una candidatura propedeutica a proporlo come Commissario Ue). Nel secondo, non corrono né Giorgia, né Arianna, Lollobrigida si presenta al Centro, altri ministri sono capolista […]. Secondo il terzo, Arianna si candida al Centro, alcuni ministri sono capolista nelle altre circoscrizioni. Non ci sono né Giorgia, né Lollo.

La scelta si incrocia con quella di chi proporrà il governo come Commissario Ue. Per FdI i candidati sono tre: Guido Crosetto, Raffaele Fitto, Francesco Lollobrigida. Il ministro degli Affari europei sarebbe il nome “naturale”, […] ma adesso è difficile spostarlo, vista la difficoltà di gestione del Pnrr […]. Il favorito a ora è Lollobrigida, anche nella più classica logica del promoveatur ut amoveatur. Ma non per forza “Lollo” deve essere candidato per essere poi proposto come Commissario. Questo permetterebbe alla coppia sorella e cognato di trasferirsi insieme a Bruxelles.

Un risultato che potrebbe forse persino giovare alla serenità della premier, con soddisfazione di tutta la famiglia, vista la tendenza dei due a diventare protagonisti delle cronache.