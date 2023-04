SORELLE D’ITALIA – GIORGIA MELONI PUBBLICA SUI SOCIAL UNA FOTO INSIEME ALLA SORELLA ARIANNA, ACCOMPAGNATA DALLA FRASE: “A TESTA ALTA, INSIEME, DA SEMPRE E PER SEMPRE” – UNA REAZIONE A FREDDO ALLA VIGNETTA DEL “FATTO QUOTIDIANO” NELLA QUALE LA MOGLIE DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA È RITRATTA A LETTO CON UN NERO, CON RIFERIMENTO ALLA POLEMICA SULLA “SOSTITUZIONE ETNICA”…

«A testa alta, insieme, da sempre e per sempre»: parole su Facebook della premier Giorgia Meloni. Nel post una foto che la ritrae con la sorella Arianna. Un attestato di stima e vicinanza che ribadisce il legame fra fortissimo fra Giorgia e Arianna, ritratta qualche giorno fa in una vignetta con modalità che hanno irritato non solo la presidente del Consiglio.

All'origine delle polemiche, la frase di Francesco Lollobrigida, che a proposito di natalità in calo in Italia e migranti ha parlato del rischio di «sostituzione etnica». È seguita una vignetta, pubblicata sul Fatto quotidiano in prima pagina, che, riprendendo le parole del ministro, titolava «Obiettivo incentivare la natalità». Nel disegno satirico di Natangelo era rappresenta la camera da letto di Lollobrigida, sposato con la sorella di Giorgia Meloni. Nel letto della camera padronale un uomo di colore e una donna bianca.

Nella nuvoletta l'invito a star tranquilli, tanto il marito (Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura) è «tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica». Alla bufera conseguente, Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, ha replicato all’Ansa: «Non posso passare il mio tempo a spiegare le battute a chi non le capisce».

È evidente come il post domenicale della premier sia una reazione a freddo, ribadendo un legame familiare come noto saldissimo. «Siamo sempre state dinamite, insieme. Lei, semplicemente, fino alla nascita di mia figlia Ginevra è stata la persona più importante di tutta la mia vita» ha scritto la premier nella sua autobiografia. Ancora: «Non c’è segreto che non le confessi, consiglio che non le chieda, e se non ci parla al telefono almeno una volta al giorno mi manca qualcosa». [...]

