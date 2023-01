SORPRESA! IL VOTO PER L’ELEZIONE DEL DECIMO COMPONENTE LAICO DEL CSM SI TERRÀ DOMANI, ALLE 14.30: FRATELLI D’ITALIA, DOPO IL PASTROCCHIO COMBINATO CON GIUSEPPE VALENTINO, INDAGATO IN UN PROCESSO DI ‘NDRANGHETA, PROPONE FELICE GIUFFRÈ – È STATO IL QUIRINALE A SOLLECITARE L’AULA PER ANTICIPARE IL VOTO. MA CHI SARÀ IL VICEPRESIDENTE? IL PIDDINO ROMBOLI È QUELLO CHE HA INCASSATO PIÙ CONSENSI, E POTREBBE RISCUOTERE IL FAVORE DEI TOGATI…

1. CSM: DOMANI NUOVO VOTO PER IL MEMBRO LAICO MANCANTE

(ANSA) - Si terrà domani alle ore 14:30, il nuovo voto per l'elezione del decimo componente laico del Csm che ieri non si è riusciti ad indicare. Lo si apprende da fonti parlamentari.

Ieri sera il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè in chiusura di seduta aveva informato l'Aula che la convocazione del Parlamento in seduta comune ci sarebbe stata martedì prossimo 24 gennaio alle 16.

La decisione di anticipare il voto per l'ultimo componente laico del Csm che non si era riusciti ad eleggere ieri per via del "caso Valentino", è stata presa da maggioranza e opposizione per accelerare al massimo i tempi.

Un accordo sul pacchetto di candidati era stato trovato, pertanto sarebbe stato inutile attendere un'altra settimana. Felice Giuffrè, candidato indicato da Fdi al posto di Giuseppe Valentino, che risulta indagato in un processo di 'ndrangheta, ieri non aveva raggiunto il quorum necessario per essere eletto.

Il suo nome, infatti, era stato indicato, al posto di quello di Valentino a votazione in corso. Domani, si osserva nella maggioranza, Giuffrè dovrebbe farcela. L'obiettivo è quello di chiudere il più in fretta possibile la questione Csm per consentire all'organo di autogoverno della Magistratura di entrare nella pienezza delle sue funzioni.

2. CSM, INPUT DAL COLLE: DOMANI A SORPRESA SI VOTA PER L'ELEZIONE DI GIUFFRÈ, CANDIDATO DI FDI, AL POSTO DI VALENTINO

[…] Sarebbe arrivata dal Quirinale la sollecitazione a votare subito con l'obiettivo di rendere subito operativo il nuovo Csm anche in vista delle aperture dell'anno giudiziario che si svolgeranno in Cassazione e nei distretti giudiziari la prossima settimana.

Ma, per questioni burocratiche, potrebbe essere assolutamente difficile che già giovedì 26 in Cassazione e sabato 28 nei distretti giudiziari possano essere presenti i nuovi consiglieri che dovranno far fronte a numerosi adempimenti burocratici, come la verifica della piena legittimità dei loro titoli.

L'improvvisa convocazione delle Camere congiunte per domani potrebbe anche riservare delle sorprese in vista del voto su Giuffrè, proposto subito da FdI in sostituzione di Valentino, e che ieri non è stato eletto perché i senatori avevano già votato, dando 194 consensi allo stesso Valentino.

L'esito della votazione ha messo in evidenza che il candidato che ha incassato maggiori consensi è stato Roberto Romboli, il professore di diritto costituzionale di Pisa proposto dal Pd, e che ha avuto 531 voti. Romboli è sicuramente il candidato che potrebbe riscuotere il maggiore consenso tra i togati, il cui numero - sono 20 rispetto ai 10 laici - diventa determinante per la scelta del vice di Sergio Mattarella. […]

