3 nov 2024 09:15

LE SORPRESE NON FINISCONO MAI IN AMERICA – A DUE GIORNI DAL VOTO, UN SONDAGGIO DÀ KAMALA HARRIS IN VANTAGGIO CON IL 47% IN IOWA, UNO STATO IGNORATO IN CAMPAGNA ELETTORALE PERCHÉ CONSIDERATO SALDAMENTE REPUBBLICANO (TRUMP L’HA VINTO NEL 2016 E NEL 2020) – LA VICEPRESIDENTE SUPEREREBBE IL TYCOON DI TRE PUNTI PERCENTUALI. MA SECONDO LA CAMPAGNA DI TRUMP È TUTTO FALSO: “C’È UN CHIARO VALORE ANOMALO. OGNI CICLO, C’È UN SONDAGGIO IDIOTA…”