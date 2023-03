IL SOSTEGNO AMERICANO ALL’UCRAINA NON È PER SEMPRE: SE IL PROSSIMO ANNO VINCONO I REPUBBLICANI ZELENSKY È SPACCIATO – RON DESANTIS, GOVERNATORE DELLA FLORIDA E CANDIDATO ALLA NOMINATION REPUBBLICANA PER IL 2024, PARLA DELLA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA COME DI UNA “DISPUTA TERRITORIALE”: “PER GLI USA NON È INTERESSE NAZIONALE RESTARCI INVISCHIATI”. TRADOTTO: CON IL CAMBIO DI MAGGIORANZA SI RIMETTONO IN DISCUSSIONE GLI AIUTI MILITARI

Quella fra Russia e Ucraina «è una disputa territoriale» e per gli Stati Uniti non è «interesse nazionale restare invischiati» in questa contesa. E nemmeno può essere una priorità americana la «protezione dell'Europa». Ron DeSantis, governatore repubblicano della Florida che sta girando l'America in vista sempre più probabile corsa alla Casa Bianca getta un'ombra sul sostegno futuro di Washington alle mosse di Kiev.

A innescare il dibattito è stato Tucker Carlson, star seguitissima della Fox, che la scorsa settimana ha chiesto ai candidati, reali e potenziali, di rispondere a un questionario sul conflitto in Ucraina e su cosa dovrebbero fare gli Usa. Trump ha detto che «è arrivato il momento per le parte in guerra di negoziare», Mike Pence e Nikki Haley hanno invece sostenuto la necessità di difendere «la sovranità di un Paese invaso».

L'uscita di DeSantis può avere un impatto importante nei prossimi mesi poiché arriva in un contesto precario anche per l'Amministrazione Biden che […] nutre dei dubbi sulla possibilità di arrivare a una «vittoria». E l'annunciata telefonata con Xi Jinping rientra in un tentativo di riallacciare le relazioni dopo la tempesta, ma anche di provare a dare una svolta al percorso diplomatico per l'Ucraina.

[…] L'uscita di DeSantis, ritenuta l'unica alternativa a Trump per la nomination del Gop, indica che il tempo non gioca a favore delle scelte di Biden. Anzitutto, il Congresso dovrà finanziare un nuovo pacchetto di aiuti dopo i quasi 80 del 2022. Non sono infatti contenuti nel maxi bilancio del 2023-2024 del Pentagono (842 miliardi di dollari, più 3,2% rispetto a quest'anno) poiché la Difesa intende inoltrare una «richiesta separata». Se DeSantis farà abbastanza proseliti a Capitol Hill, il cammino diventerebbe in salita.

L'altro elemento che sta complicando i piani americani sono i tempi della controffensiva ucraina. Alcuni esponenti dell'Amministrazione Biden […] rimproverano la strenua difesa di Bakhmut e uno spreco di risorse e di vite umane per un obiettivo ritenuto a Washington "simbolico", ma non strategico. La controffensiva inoltre, spiegano ambienti della Difesa Usa, partirà quando Kiev avrà a disposizione più armi e munizioni. […]

