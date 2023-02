LA SOTTILE LINEA GIURIDICA CHE HA PORTATO ALL'ASSOLUZIONE DI BERLUSCONI NEL RUBY TER – LUIGI FERRARELLA SPIEGA LE RAGIONI DELLA DECISIONE DEI GIUDICI SUL CAV: “SE LE RAGAZZE NON POTEVANO AVERE PIÙ LA VESTE TESTIMONIALE DI PUBBLICI UFFICIALI, ECCO CHE AVERLE BERLUSCONI COPERTE D’ORO NON PUÒ ESSERE PIÙ ‘CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI’” – “L’INUTILIZZABILITÀ COMPORTA INOLTRE L’ASSOLUZIONE DELLE RAGAZZE PER LE FALSE TESTIMONIANZE CON CUI NEGARONO (CONTRO L’EVIDENZA DELLE LORO STESSE PAROLE INTERCETTATE) QUELLA ‘ATTIVITÀ PROSTITUIVA’ AD ARCORE ATTESTATA DA..."

Estratto dell'articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

karima el mahroug detta ruby processo ruby ter.

Non c’è giuridicamente il danneggiamento, nemmeno è occupazione di edifici, non c’è procurato allarme: l’altro giorno il Tribunale di Milano, mandando assolto un polacco che aveva scalato le guglie del Duomo sino alla Madonnina, non ha trovato alcun reato nel quale incasellarne la pur chiara condotta.

Figurarsi quanto ancor meno agevole sia discernere il sottile confine tra «meri sospetti» (che non bastano ai pm per indagare qualcuno, pena l’esporsi all’accusa di procurargli con superficialità uno stigma sociale) e invece «specifici elementi indizianti» tali da obbligare i pm a iscrivere l’indagato, pena altrimenti l’accusa di fare i furbi nel volerselo tenere teste, senza avvocato e con obbligo di dire la verità anziché facoltà di non rispondere e mentire. Confine talmente labile che la riforma Cartabia ora attribuisce già al gip il potere di retrodatare il momento scelto dal pm.

karima el mahroug detta ruby processo ruby ter

E’ in parte il tema postosi ora nel processo Ruby 3 a Berlusconi per i 4,1 milioni (stando alla stima più favorevole della sua difesa) elargiti in bonifici, case e auto a 20 ragazze testi nei processi Ruby 1 e Ruby 2 di 10 anni fa.

L’attuale sentenza nasce infatti da indagini concluse a metà 2015, richiesta di giudizio a fine 2015, e udienza preliminare sfociata, su eccezione difensiva circa l’ultimo pagamento radicante la competenza, nello spezzettamento tra Milano, Monza, Treviso, Roma, Pescara, Siena e Torino […]

tweet sull assoluzione di berlusconi processo ruby ter 3

Diversamente dai verdetti già confermati in Cassazione, e dal rigetto dell’istanza ad opera dei gup in udienza preliminare, il Tribunale ha infatti ritenuto che sin dalla primavera 2012 le ragazze (ascoltate nei precedenti processo tra l’8 giugno 2012 e il 22 marzo 2013) non dovessero essere considerate ancora testi, ma già «sostanzialmente “indagate”» in ragione di tre indizi: l’intercettazione dell’allarmata convocazione d’urgenza ad Arcore (con i legali di Berlusconi) delle ragazze perquisite il 14 gennaio 2011, la richiesta dei pm di informazioni a Bankitalia il 16 aprile 2012 dopo 70.000 euro ricevuti dal padre di due ragazze, e la deposizione il 25 maggio 2012 del contabile di Berlusconi (il ragionier Spinelli) sui benefit alle ragazze.

tweet sull assoluzione di berlusconi processo ruby ter 1

Se non potevano avere più la veste testimoniale di pubblici ufficiali, ecco che averle Berlusconi coperte d’oro non può essere più «corruzione in atti giudiziari»; e neanche «induzione» di imputati in procedimenti connessi «a rendere mendaci dichiarazioni», divenute inutilizzabili perché fatte senza potersi avvalere; e neppure «intralcio alla giustizia», reato che richiede che l’offerta di denaro non sia accettata.

L’inutilizzabilità comporta inoltre l’assoluzione delle ragazze per le false testimonianze con cui negarono (contro l’evidenza delle loro stesse parole intercettate) quella «attività prostituiva» ad Arcore attestata poi non solo dalle condanne in Cassazione dei favoreggiatori Fede-Mora-Minetti, e non solo dai 2 anni in primo grado a Siena nel 2021 al pianista Danilo Mariani per falsa testimonianza, o dalla prescrizione della falsa testimonianza dell’ex senatrice Mariarosaria Rossi ora a Milano e del cantante Mariano Apicella a Roma nel 2021.

LA CARD DI SILVIO BERLUSCONI SU INSTAGRAM DOPO L'ASSOLUZIONE AL PROCESSO RUBY TER

Ma persino proprio dalle assoluzioni di Berlusconi in Appello nel 2014 e in Cassazione nel 2015: verdetti che contemplarono sia che «potesse non sapere» la minore età di Karima «Ruby» el Mahroug quando con la 17enne - come ricostruiscono le sentenze - nel 2010 aveva avuto rapporti a pagamento, criterio opposto al «non poteva non sapere» da cui Berlusconi si dipinge sempre perseguitato; sia che la notte del 27 maggio l’affidamento a Minetti della minorenne, spacciata da Berlusconi come «nipote del presidente egiziano Mubarak», fosse stato frutto del «timore autoindotto» del capo del gabinetto della Questura, e non della pressione delle telefonate parigine con cui Berlusconi «abusò sicuramente della sua qualità di Presidente del Consiglio, simulando un interesse istituzionale» che celava in realtà «un personale interesse» a scongiurare «rivelazioni compromettenti della ragazza».

tweet sull assoluzione di berlusconi processo ruby ter 9

Le storie sono complicate. Ma un’amnesia somiglierebbe a un’arrampicata, più ancora che sugli specchi, proprio sulle guglie del Duomo.

tweet sull assoluzione di berlusconi processo ruby ter 8