SOTTO LE BOMBE, VANNO AVANTI I NEGOZIATI – IL QATAR HA ELABORATO UNA PROPOSTA PER LA LIBERAZIONE DI TUTTI GLI OSTAGGI ISRAELIANI A GAZA: L’INIZIATIVA PREVEDE UN RITIRO TOTALE DELLO STATO EBRAICO DALLA STRISCIA, IL RILASCIO GRADUALE DI TUTTI I PRIGIONIERI E L’ESILIO DI ALCUNI DIRIGENTI DI HAMAS. PUNTO SUL QUALE IL MOVIMENTO TERRORISTA GIÀ SI METTE DI TRAVERSO: “L’IDEA DI DISARMARE LA RESISTENZA È UN’ILLUSIONE” - ALTRA CRITICITÀ A CUI NETANYAHU SI OPPORRÀ: HAMAS RIMARREBBE ATTIVO POLITICAMENTE

BA-HAMAS - MEME BY EMILIANO CARLI

MEDIA, DELEGAZIONE DI ISRAELE AL CAIRO PER COLLOQUI SU OSTAGGI

(ANSA) - Una delegazione israeliana è arrivata oggi al Cairo per un nuovo round di incontri con l'Egitto per un possibile nuovo scambio di ostaggi. Lo ha fatto sapere una fonte egiziana ripresa dai media israeliani. L'Egitto, insieme al Qatar e agli Usa, è uno dei promotori dei negoziati che in passato hanno portato alla tregua a tempo tra Hamas e Israele e allo scambio degli ostaggi. A Gaza - secondo i dati israeliani - sono ancora 132 gli ostaggi in mano ad Hamas.

TV, NUOVA PROPOSTA DEL QATAR PER LIBERAZIONE OSTAGGI

sinwar hamas gaza

(ANSA) - Il Qatar ha elaborato una nuova proposta per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza, e stasera quella iniziativa sara' illustrata al gabinetto di guerra dal capo del Mossad David Barnea. Lo ha riferito la televisione commerciale Canale 13.

Elaborata dopo un recente incontro a Doha fra il premier del Qatar e famiglie degli ostaggi, la proposta - secondo Canale 13 - include l'esilio da Gaza per alcuni dirigenti di Hamas, ma il movimento resterebbe attivo nel quadro di un 'orizzonte politico' per la Striscia. Tutti gli ostaggi sarebbero rilasciati, ma solo a scaglioni ed in parallelo con un ritiro totale di Israele da Gaza.

CORAGGIO, FATTI HAMASSARE - MEME BY EMILIANO CARLI

HAMAS AL QATAR,ILLUSORIO EVOCARE L'ESILIO DELLA RESISTENZA

(ANSA) - "Colloqui sull'esilio delle forze della resistenza sono solo un'illusione". Lo ha detto Osama Hamdan, un rappresentante di Hamas in Libano, riferendosi alla proposta di negoziato fra le parti avanzata dal Qatar. "L'idea di disarmare la resistenza è naif e non basata sulla realtà", ha aggiunto il dirigente della fazione palestinese.

Yahya Sinwar hassan eslaiah con il leader di hamas yahya sinwar Yahya Sinwar BENJAMIN NETANYAHU E YOAV GALANT - GABINETTO DI GUERRA