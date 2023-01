SOTTO A CHI ROCCA! - STEFANO BANDECCHI, L’AMMINISTRATORE DELL’UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO SOTTO INCHIESTA PER UNA MAXI EVASIONE FISCALE DA OLTRE 20 MILIONI DI EURO, È UNO DEI GRANDI SPONSOR DI FRANCESCO ROCCA - BANDECCHI È IL COORDINATORE NAZIONALE DI “ALTERNATIVA POPOLARE”, IL PARTITO FONDATO DA ALFANO, CHE SOSTIENE CONVINTAMENTE IL CROCEROSSINO ALLE REGIONALI DEL LAZIO – EX MISSINO, POI PASSATO CON FORZA ITALIA, VOLEVA CANDIDARSI CON “ITALIA VIVA”, MA CALENDA LO BLOCCÒ – IL FINANZIAMENTO (LEGALE) DA 100MILA EURO A TAJANI

1. STEFANO BANDECCHI, DALL'MSI A FRANCESCO ROCCA. L'IRRESISTIBILE ASCESA DI MISTER UNICUSANO

Estratto dell'articolo di Marco Carta per www.repubblica.it

Il calcio, la radio e le auto di lusso. Ma soprattutto la politica. Stefano Bandecchi, amministratore di fatto dell'Università Niccolò Cusano, finita sotto inchiesta per un'evasione da oltre 20 milioni di euro, è anche il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, il partito fondato nel 2017 da Angelino Alfano, che sostiene Francesco Rocca, candidato del centro destra alla presidenza della Regione Lazio alle prossime elezioni regionali.

Un passato con l'Msi e poi con Forza Italia. E un futuro tutto da costruire cercando, magari, di puntare il cavallo vincente. Bandecchi sperava di entrare in parlamento alle scorse elezioni tra le fila di Italia Viva. […] Ma la sua candidatura, prevista in Umbria, venne stoppata da Carlo Calenda. "Secondo lui io sono un fascista"

[…]. Già nel 2013, […] aveva fondato il Movimento unione Italiano per sostenere la seconda candidatura di Gianni Alemanno […]. A dicembre scorso, invece, l'imprenditore […] aveva annunciato la volontà di candidarsi a sindaco di Terni.

A gennaio, infine, diventa uno dei grandi sostenitori del candidato presidente per il centrodestra della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Saremo la stampella liberale", aveva detto Bandecchi alla conferenza stampa dello scorso 10 gennaio presso la Sala Capranichetta dell'hotel Nazionale di Roma.

Rocca si era mostrato entusiasta del sostegno: "Con Bandecchi di Alternativa Popolare ci accomuna la concretezza e la voglia di fare". E per lui aveva speso parole al miele: "E' un imprenditore serio che a Roma ha realizzato un grande polo educativo e formativo importante per cui sono sicuro che faremo un bel cammino". A rovinare i piani […] ci ha pensato però la guardia di finanza di Roma […]

2. MAXI SEQUESTRO ALL’ATENEO CUSANO CONTESTATA EVASIONE DA 20 MILIONI

Estratto dell’articolo di François De Tonquédec per “La Verità”

La Procura di Roma ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche «per equivalente», di beni per un valore superiore a 20 milioni di euro, pari all’imposta evasa derivante dal reato di dichiarazione fiscale infedele, nei confronti di tre persone, tra cui gli ex vertici dell’Università Niccolò Cusano Telematica Roma.

Tra le persone finite nel registro degli indagati anche Stefano Bandecchi, amministratore di fatto dell’università dal 2016 al 30 giungo del 2021. Avrebbe utilizzato a fini personali i fondi dell’università […] Ad esempio, sarebbero stati saldati con i soldi dell’ateneo «plurimi contratti di viaggio verso località turistiche [...], nonché li pagamento» dei «viaggi aerei e dei soggiorni in hotel, di servizi di aerotaxi, goduti dal Bandecchi e, in alcune occasioni, anche dalla sua famiglia e dai suoi ospiti, per finalità esclusivamente ricreative».

[…] A Unicusano sono state sequestrate […] anche due supercar: una Ferrari Sf90 scuderia e una Rolls Royce Phantom VIII. Il bolide di Maranello risulta essere stato acquistato nel 2020, a un prezzo di 505.000 euro «con bonifici provenienti per almeno 200.000 euro dai conti correnti intestati all’Università», mentre la fuoriserie inglese è stata acquistata nel 2018 per 550.000 euro […]

Tra le spese extra anche quelle per seguire le trasferte della squadra di calcio controllata, la Ternana, acquisita dall’ateneo nel 2017. Per seguirla sarebbero stai scaricati sui conti dell’ente «costi per il noleggio di aeromobili ed altri veicoli che consentissero» all’indagato «di seguire le trasferte calcistiche della Ternana Calcio da lui presieduta».

Compresa una limousine, […] utilizzata da Bandecchi in occasione della partita disputata tra la Pro Vercelli e la Ternana calcio «per spostarsi dall’aeroporto di Torino allo stadio di Vercelli e ritorno». Unicusano era già finita sotto i riflettori in un’altra vicenda giudiziaria, quella sulla cosiddetta «lobby nera», dalla quale erano emersi due finanziamenti per la campagna elettorale delle europee del 2019.

All’eurodeputato leghista Angelo Ciocca erano andati 80.000 euro, mentre all’attuale ministro degli Esteri, Antonio Tajani erano arrivati 100.000 euro. Gli accertamenti sulle elargizioni ai due candidati (entrambi estranei alle indagini sull’ateneo) avevano stabilito che i fondi non erano quelli pubblici erogati dal Miur ed erano regolari.

