SOTTO A CHI TOGA! NORDIO E MANTOVANO IN PROCESSIONE DA MATTARELLA PER QUAGLIARE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA – IL GUARDASIGILLI E IL SOTTOSEGRETARIO (EX MAGISTRATO) CERCHERANNO DI CONVINCERE IL CAPO DELLO STATO DELLA BONTÀ DELLA LEGGE, CHE PREVEDE LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE. MA PER ACCOGLIERE I PROBABILI (CERTI) RILIEVI DEL QUIRINALE, L’APPROVAZIONE IN CDM POTREBBE SLITTARE AL 3 GIUGNO

1. GIUSTIZIA, DOMANI NORDIO E MANTOVANO AL QUIRINALE DA MATTARELLA. IL VERTICE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Estratto dell’articolo di Francesco Bechis per www.ilmessaggero.it – 27 maggio 2024

CARLO NORDIO - ALFREDO MANTOVANO

Appuntamento al Quirinale, domani, alle 19. Il Guardasigilli Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano porteranno di persona a Sergio Mattarella la riforma della separazione delle carriere di giudici e pm. L'incontro, spiegano al Messaggero fonti a conoscenza del dossier, è un passaggio delicato.

Nordio e Mantovano sottoporranno per la prima volta al Capo dello Stato la bozza della riforma costituzionale che promette di rivoluzionare la giustizia italiana e su cui da settimane va avanti uno scontro acceso fra governo e magistratura.

carlo nordio sergio mattarella 1

[…] L'incontro al Colle, dovuto per ottemperare al protocollo, è anche la spia di una certa cautela della premier Giorgia Meloni alla vigilia del primo via libera a una riforma politicamente scottante. […] Una volta approvata in Cdm - non è escluso che il semaforo verde si accenda più in là, il 3 giugno, comunque prima delle Europee - dovrà iniziare il suo iter in Parlamento. E fare i conti con il muro delle opposizioni […]. […]

2. COSA PORTA NORDIO DA MATTARELLA

Estratto dell’articolo di Ermes Antonucci per “il Foglio”

ALFREDO MANTOVANO ANNAMARIA BERNINI SERGIO MATTARELLA

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano si recheranno oggi pomeriggio al Quirinale dal capo dello stato Sergio Mattarella per illustrare i contenuti della riforma costituzionale della magistratura. Lo confermano al Foglio fonti autorevoli.

L’approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale […] era stata fissata per il Consiglio dei ministri di mercoledì. Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, l’approvazione potrebbe slittare a lunedì 3 giugno.

Il testo predisposto da Nordio prevede anche l’istituzione di un’alta corte competente sui giudizi disciplinari dei magistrati (che verranno quindi sottratti al Csm) e l’introduzione dell’avvocatura in Costituzione.

mattarella meloni mantovano

Sulla separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri non si torna indietro. Probabile che resti un concorso unico, mentre è da definire se saranno istituiti due distinti Csm (uno per i pm e uno per i giudici) o se sarà mantenuto un unico Consiglio […] diviso in due sezioni. Su questo è in corso un confronto acceso nella maggioranza tra FDI da una parte (favorevole a due Csm) e Forza Italia e Lega dall’altra (che spingono, con spirito più pragmatico, per un unico Csm).

Fratelli d’italia vorrebbe lanciare un messaggio molto chiaro agli elettori, anche in vista delle europee, spingendo per una separazione delle carriere radicale, con la creazione di due diversi Csm. Il partito di Meloni vorrebbe anche due concorsi separati […]. Questa opzione, però […] sarebbe già stata esclusa. Una volta approvata in Consiglio dei ministri, però, il destino della riforma costituzionale sarà deciso in Parlamento.

mattarella nordio

[…] Forza Italia e Lega vorrebbero ammorbidire alcuni contenuti, ad esempio lasciando in vita un unico Csm, presieduto dal capo dello stato, seppur diviso in due sezioni. Il rischio, ovviamente, è quello di annacquare eccessivamente la riforma. Si vedrà, comunque, quale sarà l’esito di questo confronto interno alla maggioranza.

La principale novità emersa nelle ultime ore riguarda però l’affidamento della funzione disciplinare a un organo esterno al Csm, con l’obiettivo di evitare che gli illeciti disciplinari siano giudicati da magistrati che poi sono chiamati anche a esprimersi su trasferimenti e promozioni dei propri colleghi, e così eliminare anche il rischio di condizionamenti correntizi. […]

CARLO NORDIO SERGIO MATTARELLA CODICE NORDIO - POSTER BY MACONDO