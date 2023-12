23 dic 2023 11:00

SOTTO LE LENZUOLA DIO NON VI GUARDA, GIORGIA MELONI SI'! - LA PREMIER, IN VIDEOCOLLEGAMENTO COI DIPENDENTI DI PALAZZO CHIGI PER GLI AUGURI, LA SPARA PIU' GROSSA DEL SOLITO: "CI SONO ITALIANI CHE FANNO FIGLI PER LE NOSTRE MISURE PER LA FAMIGLIA" - L'INTERVENTO AD ATREJU DI ELON MUSK: "L'ITALIA AGISCA SULLA NATALITÀ. SE UNA SOCIETA' INVESTE SI CHIEDE 'SE LA FORZA LAVORO DIMINUISCE CHI LAVORERÀ NELLA MIA AZIENDA?'"