Estratto dell’articolo di Fosca Bincher per open.online

Probabilmente a qualche vecchio partigiano e soprattutto a qualche dirigente ex comunista sarà stato nascosto, ma proprio il 25 aprile mentre veniva fotografata nelle piazze della liberazione, Elly Schlein appariva in posa sul sito di Vogue Italia che accompagnava con una bella intervista di Federico Chiara gli insoliti scatti di Enrico Brunetti (in collaborazione con Dorothea Orsini, Fulvia Tellone, Simone Belli Agency e con la post produzione di Big Sky Studios). Insolita perché tutto fin qui si sarebbe pensato di un segretario del Pd meno che vederlo in posa negli studi fotografici della rivista più famosa della moda mondiale. Ma anche perché Schlein svela all’intervistatore un piccolo vezzo.

«Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo», spiega Elly, che continua: «A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio».

Il segreto della prima segretaria del Pd è dunque un’armocromista. Chicchio è una bolognese che si presenta come «consulente di immagine» e «personal shopper». Per 140 euro online offre una consulenza di analisi del colore e spiega: «L’Armocromia (analisi del colore) è il primo step della consulenza d’immagine. Ha l’obiettivo di trovare la TUA palette colori valorizzante in completa armonia con le tue caratteristiche cromatiche.

Grazie a questa consulenza: scoprirai l’armonia dei colori che applicati alla vita di tutti i giorni , diventeranno alleati preziosi nella scelta di abbigliamento, accessori e gioielli; acquisirai maggiore consapevolezza sui futuri acquisti limitando perdite di tempo e denaro; acquisterai solo capi di colori che ti valorizzano cromaticamente; imparerai a creare abbinamenti, percependo che un uso corretto del colore non modifica la tua personalità, ma la rinforza». Sappiamo che Schlein è amica di Chicchio, e quindi è probabile che la sua consulenza sui colori che veste la leader del Pd sia stata del tutto gratuita.

L'EUROPARLAMENTARE CHINNICI PRONTA A LASCIARE IL PD

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per repubblica.it

L’ufficialità dovrebbe arrivare il 5 maggio, alla convention di Forza Italia. Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd, è pronta a passare nelle truppe azzurre. Sarebbe il secondo addio al Nazareno, dopo quello di Enrico Borghi, senatore appena entrato in Italia Viva, come anticipato stamattina da Repubblica. Chinnici, ex magistrata, è stata eletta all’Europarlamento nel 2014 ed è alla seconda legislatura. L’anno scorso è stata candidata alla presidenza della Regione Sicilia, prima per la coalizione giallorossa, poi solo per il Pd, senza 5 Stelle, dopo la rottura estiva fra Giuseppe Conte ed Enrico Letta.

Chinnici non risponde al telefono, dunque non conferma né smentisce. Ma la mossa è nell’aria, confermano fonti di primo piano del Pd a Bruxelles. E lo stesso trapela da Forza italia. Lo stesso Renzi, oggi pomeriggio in conferenza stampa, è stato allusivo: “Ci saranno altre uscite, dopo Borghi, stavolta non verso Italia Viva o Azione, guardate al Parlamento europeo”.

