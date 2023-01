SOUMAHORO COLATO – IL DEPUTATO CON GLI STIVALI NON SI OCCUPERÀ DELL’UNICA COSA PER CUI È STATO ELETTO: RAPPRESENTARE GLI INTERESSI DEI BRACCIANTI – RESTERA' SENZA LA COMMISSIONE AGRICOLTURA: IL GRUPPO MISTO DELLA CAMERA A CUI E' PASSATO NON HA DIRITTO DI ESPRIMERE UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA (ORA DOVRÀ SCEGLIERNE UNA TRA LAVORO E DIFESA)

Tommaso Montesano per “Libero quotidiano”

meme sul caso di aboubakar soumahoro 5

Aboubakar Soumahoro resta senza la commissione Agricoltura. Un paradosso, per il paladino dei braccianti sbarcato in Parlamento con l'obiettivo di rappresentare i lavoratori nei campi (chi non ricorda la posa davanti a Montecitorio con i celebri stivali?).

Il deputato ivoriano, eletto a Montecitorio con l'Alleanza Verdi-Sinistra, ha lasciato il gruppo parlamentare di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sull'onda delle inchieste ai danni della compagna e della suocera per la gestione di due cooperative per l'accoglienza dei migranti. Soumahoro ha scelto come nuova destinazione il gruppo Misto, che però non ha la possibilità di esprimere un componente nella commissione Agricoltura, come spiegato da Manfred Schullian, il presidente del Gruppo: «Lui è nella commissione Agricoltura dove noi non possiamo esserci e quindi dovrà sceglierne un'altra. Chi arriva per ultimo deve accettare di dover cambiare».

meme sul caso di aboubakar soumahoro 4

Il deputato altoatesino ieri ha incontrato Soumahoro: «Siamo contenti per ogni arrivo, nel nostro gruppo c'è la massima libertà. Mi sembra abbastanza fiducioso e per nulla preoccupato».

Adesso, però, l'ivoriano dovrà cambiare Commissione. «Può scegliere anche tra Difesa e Lavoro», ha confidato Schullian ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Radio1.

Il malumore della sua vecchia formazione politica non si placa.

«La solidarietà si dà quando c'è chiarezza. A metà novembre gli abbiamo chiesto di portarci gli elementi per darci modo di dargli il nostro supporto. Nulla di tutto ciò è accaduto. Abou deve riflettere bene su se stesso e su come ha gestito questa vicenda», attacca Bonelli, uno dei leader dell'Avs.

TWEET SUL CASO SOUMAHORO ABOUBAKAR SOUMAHORO NICOLA FRATOIANNI il caso soumahoro visto da osho 1 aboubakar soumahoro MEME SU ABOUBAKAR SOUMAHORO E MARCO DAMILANO il caso soumahoro visto da osho 2 angelo bonelli e nicola fratoianni parlano di soumahoro a mezzora in piu 2 angelo bonelli e nicola fratoianni parlano di soumahoro a mezzora in piu