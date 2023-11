SOUMAHORO RISCHIA DI PERDERE IL SUO SEGGIO DA DEPUTATO PER GLI ILLECITI SUI FONDI ELETTORALI - LE CONTESTAZIONI DELLA CORTE D’APPELLO E LA MULTA DI 40.000 EURO – LA REPLICA DEL PARLAMENTARE (ELETTO CON SINISTRA E VERDI E OGGI NEL MISTO): “DIMOSTRERO’ LA MIA ASSOLUTA TRASPARENZA. I FONDI SONO STATI TUTTI UTILIZZATI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE. I MIEI AVVOCATI STANNO PREDISPONENDO IL RICORSO PER CONFUTARE CON PRECISIONE GLI ADDEBITI”

Fulvio Fiano per il Corriere della Sera - Estratti

Tardiva indicazione del mandatario sul finanziamento della propria campagna elettorale, tardiva comunicazione del conto corrente di riferimento dov’è transitato il denaro. Sono due delle contestazioni mosse dal collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello di Bologna ad Aboubakar Soumahoro, che su questi presupposti rischia la decadenza dal suo seggio di deputato. Illeciti amministrativi, dunque e non penali.

Ma non per questo meno gravi. Il deputato di origini ivoriane, eletto nelle liste di Alleanza Sinistra e Verdi e passato nel gruppo misto, ha già ricevuto dalla Corte d’appello una ammenda di 40 mila euro il 29 settembre, che è stata trasformata in ingiunzione di pagamento perché le sue controdeduzioni non hanno convinto i magistrati. Nei giorni scorsi, inoltre, il presidente della corte bolognese, Oliviero Drigami, ha inviato la segnalazione agli uffici della Camera e al presidente Lorenzo Fontana, chiamato ora a pronunciarsi sul destino da parlamentare di Soumahoro.

Quarantamila euro equivale a poco meno del tetto massimo di pena pecuniaria fissato dalla legge in 100 milioni di lire. La stessa legge prevede in questi casi di massima gravità la decadenza dalla carica, indicando le irregolarità contabili come causa di ineleggibilità. Soumahoro, insomma, perderebbe in via retroattiva anche stipendi e indennità da parlamentare.

«Le contestazioni di irregolarità che mi vengono mosse — si difende Soumahoro — riguardano aspetti meramente formali. I fondi sono stati tutti utilizzati per la campagna elettorale. I miei avvocati stanno predisponendo il ricorso per confutare con precisione gli addebiti. La giunta delle elezioni, che è l’organo parlamentare competente, riceverà quanto prima la mia documentazione per fare piena luce su ogni aspetto. Sono sereno, dimostrerò la mia assoluta trasparenza».

