LA SOVRANITÀ ALIMENTARE? DOPO LE VACANZE – IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, POSTA SU FACEBOOK UNA FOTO DI GIORGIA MELONI CON IL LORO PRANZO: UN VASSOIO DI GRANCHI BLU, “ECCEZIONALE” – CURIOSO CHE IL COGNATO D’ITALIA, SEMPRE ATTENTO ALLA FILIERA E ALLE SPECIE AUTOCTONE E “SOVRANE”, SI GUSTI UN CROSTACEO, ORIGINARIO DELLE COSTE ATLANTICHE, CHE STA DISTRUGGENDO IL MERCATO ITTICO ITALIANO...

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, postando una foto in cui la premier Giorgia Meloni tiene in mano un vassoio di crostacei. I due con le rispettive famiglie stanno trascorrendo le vacanze in una masseria a Ceglie Messapica, in Puglia.

