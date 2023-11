SOY GIORGIA Y SOY NEI GUAI: PEDRO SÁNCHEZ È A UN PASSO DAL FORMARE IL SUO NUOVO GOVERNO - CAZZULLO: "DOPO LA POLONIA, DALLA SPAGNA ARRIVA UN ALTRO DURO COLPO AL PROGETTO DI GIORGIA MELONI DI UN ASSE POPOLARI-CONSERVATORI PER ROVESCIARE LE ALLEANZE NELL’UE. IL PREZZO CHE SÁNCHEZ PAGHERÀ PER FARE IL GOVERNO CON GLI AUTONOMISTI CATALANI SARÀ MOLTO ALTO. IL LEADER DI VOX ABASCAL, ALLEATO DELLA MELONI, ACCUSA IL PSOE DI AVER FATTO "UN COLPO DI STATO" E DEFINISCE SANCHEZ "UN INFAME". PERÒ AL PROSSIMO VERTICE EUROPEO È SÁNCHEZ CHE LA MELONI SI TROVERÀ DAVANTI…"

Aldo Cazzullo per il "Corriere della Sera" - Estratti

Pedro Sánchez è a un passo dal formare il suo nuovo governo.

pedro sanchez puigdemont

Chiuso l’accordo con i catalani sull’amnistia, la prossima settimana il leader socialista avrà l’investitura.

E la Spagna infliggerà un altro colpo — dopo le elezioni polacche — al progetto meloniano di un asse tra popolari e conservatori, per rovesciare le alleanze nell’Unione europea. Intendiamoci: il prezzo che Sánchez pagherà per fare il governo sarà molto alto. La Spagna non è mai stata così divisa dai tempi della guerra civile. Cortei della destra protestano sotto le sedi socialiste.

Il leader di Vox Santiago Abascal accusa il Psoe di aver fatto un colpo di Stato. «Un patto infame» ha twittato uno dei fondatori di Vox, Alejo Vidal-Quadras; poi è andato a messa nella cattedrale di Madrid; all’uscita un motociclista nascosto dal casco, forse un sicario, gli ha sparato in faccia ed è fuggito. Vidal-Quadras è fuori pericolo, i media non collegano il suo ferimento alla politica; ma certo la tensione è al culmine.

A ogni alleato Sánchez ha dovuto concedere qualcosa.

meloni abascal

Ai catalani, l’amnistia per i ribelli che avevano tentato la secessione e l’apertura a un referendum consultivo. Alla coalizione radicale Sumar, la riduzione dell’orario di lavoro. I baschi di sinistra di Bildu chiedono di avvicinare a casa i detenuti dell’Eta, oggi prigionieri in carceri distanti anche mille chilometri; i baschi di destra si accontentano di uno sconto sulle tasse sui profitti energetici (l’amministratore delegato del colosso petrolifero Repsol, Josu Jon Imaz, è l’ex presidente del partito nazionalista basco).

(...)

La Spagna avrebbe dovuto essere il primo tassello del disegno sovranista: sostituire i socialisti nell’alleanza con i popolari alla guida dell’Unione europea. In effetti alle elezioni del 23 luglio scorso il Partido Popular è stato il primo partito; ma i suoi alleati di Vox sono andati meno bene del previsto. Il leader del Pp, Alberto Núñez Feijóo, non ha ottenuto la fiducia. La palla è così tornata a Sánchez.

pedro sanchez con la famiglia reale spagnola

Non è solo una questione interna spagnola. Anche nelle elezioni polacche il partito di Jaroslaw Kacinsky, alleato di Giorgia Meloni, è arrivato primo, ma non ha partner per formare un governo: Varsavia cambia segno, torna al potere l’europeista Donald Tusk, che è un esponente dei popolari ma guarda al centro liberale, non alla destra populista.

Tutto questo lascia intendere che il ribaltamento delle alleanze a Bruxelles non ci sarà. L’onda sovranista resta forte. I popoli d’Europa chiedono più protezione nazionale.

(...)

meloni abascal

Ora Giorgia Meloni può insistere sul suo schema di gioco. Oppure può lavorare alla costruzione di un partito moderato che inevitabilmente in Europa si confronta con i socialisti. Molti osservatori sostengono che la premier abbia già scelto la seconda strada. Però non l’ha ancora detto, anzi, con i socialisti ha sempre escluso qualsiasi collaborazione. Per Vox, Sánchez è un «infame», un «traditore» che tratta con i terroristi e svende l’unità della Spagna.

Però al prossimo vertice europeo è Sánchez che la Meloni rischia di ritrovarsi davanti. Mentre il suo alleato e vicepremier Matteo Salvini rivendica l’alleanza con Marine Le Pen e Alternative für Deutschland. Qual è l’interesse nazionale italiano? Quale Europa nascerà dal voto del prossimo giugno? Il nostro governo sosterrà ancora Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea, o ha in mente un altro candidato? La campagna elettorale per le Europee non si farà soltanto con la propaganda, ma anche con le scelte politiche.

scontri a madrid GIORGIA MELONI SANTIAGO ABASCAL scontri a madrid RE FELIPE VI CON PEDRO SANCHEZ