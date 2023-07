LA SPAGNA RISCHIA LO STALLO - DOMENICA SI VOTA PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO E NESSUN PARTITO HA I VOTI PER OTTENERE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DI 176 SEGGI - IL PARTITO POPOLARE DI FEIJÒO SPERA ANCORA DI GOVERNARE SENZA DOVERSI ALLEARE CON I NEO-FRANCHISTI DI VOX A CUI NON È PIACIUTA LA “MANO TESA” DEI POPOLARI AI SOCIALISTI (RIFIUTATA) PER UN PATTO DI NEUTRALITÀ CHE CONSENTA ALLA LISTA PIÙ VOTATA DI GOVERNARE “SENZA DOVERSI ALLEARE CON GLI ESTREMISMI” - RICICCIA UNA FOTO DEL 1995 IN CUI FEIJÒO E’ A BORDO DELLO YACHT DI UN NARCOTRAFFICANTE GALIZIANO…

Estratto dell'articolo di Sara Gandolfi per il "Corriere della Sera"

Ultima settimana di passione e promesse, di comizi roventi e colpi bassi in Spagna. La campagna elettorale s’avvia al rush finale […] domenica si vota per rinnovare le Cortes e, se le previsioni saranno confermate, per un radicale cambio di governo. Tutti i sondaggisti […] danno il Partito popolare (Pp) di Alberto Nuñez Feijóo in netto vantaggio sul Psoe, ma senza la matematica certezza di conquistare la maggioranza assoluta di 176 seggi.

Un traguardo forse raggiungibile in alleanza con l’estrema destra di Vox, guidata da Santiago Abascal, che però avrebbe perso qualche punto percentuale e ora duella per il terzo posto con Sumar, la coalizione rosso-verde della ministra del Lavoro Yolanda Díaz. Lo stallo politico post-voto — come avvenne nel 2019 — è un’ipotesi improbabile ma non impossibile e in tale scenario tornerebbero protagonisti i partiti regionali, baschi e catalani in testa.

[…] Ora più che mai contano le parole e i proclami dei candidati che si sbizzarriscono in proposte sempre più originali, dal taglio dell’Iva per i parrucchieri (Feijóo) al congedo per i neo-papà fino a 20 settimane (Sánchez), dai 20.000 euro di «eredità» ai diciottenni (Díaz) al pugno duro contro i separatisti catalani (Abascal, che preannuncia «tensioni peggiori a quelle del 2017» se andrà al governo).

La parola chiave di questa campagna, però, resta il «sanchismo»: per gli avversari del capo del governo, condensa tutti i difetti di un politico «narcisista, bugiardo e attaccato al potere»; per i suoi sostenitori, al contrario, è sinonimo di «rivincita e resistenza».

Stasera i candidati si sfideranno in uno scontro televisivo a tre, con la clamorosa assenza del leader del Pp. Sánchez insegue l’improbabile rimonta; Díaz attaccherà a muso duro i «neo-franchisti»; Abascal sarà solo a difendere il fronte conservatore. Le malelingue, anzi, suggeriscono che Feijóo speri in un suo errore per riprendersi i voti fuggiti a destra. Nei comizi il leader dei Popolari […] Sogna di governare senza scendere a patti con Vox, […] Sogno che difficilmente diventerà realtà.

Nonostante abbiano cominciato a governare insieme a livello locale, Pp e Vox oggi sembrano più rivali che alleati. Abascal, con il suo piglio da torero, ha preannunciato che dopo le elezioni ci sarà un confronto duro e che «potrebbero esserci difficoltà». A Vox non è piaciuta la «mano tesa» del Pp al Psoe (rifiutata) per un patto di neutralità che consenta alla lista più votata di governare «senza doversi alleare con gli estremismi». Non è esclusa la paralisi, come sta avvenendo nella regione di Murcia, dove Vox pretende di entrare nel governo, forte del 18% di voti, ma al Pp servono solo due seggi in più e per ora non cede. […]

FOTO DEL 1995 DI ALBERTO NUNEZ FEIJOO A BORDO DELLO YACHT CON IL NARCOTRAFFICANTE MARCIAL DORADO

Il mite Feijóo, che finora non aveva sbagliato una mossa, da qualche giorno è sulla difensiva. […] dagli archivi fotografici, rispunta un’immagine del 1995 che lo ritrae a bordo dello yacht di un narcotrafficante galiziano. Quando fu pubblicata per la prima volta, dieci anni fa, Feijóo si giustificò dicendo che conosceva appena Marcial Dorado. Ora il dubbio riemerge.

