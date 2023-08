SPAVENTA DI PIU’ L’IDEA DI UN SALARIO MINIMO A 9 EURO L’ORA O QUELLA DI FISSARE PER LEGGE L’ESISTENZA DELLO SFRUTTAMENTO? - LA PROPOSTA DI LEGGE DELLE OPPOSIZIONI E’ QUELLA DI RICONOSCERE AI LAVORATORI DI OGNI SETTORE ECONOMICO UN TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO NON INFERIORE A QUELLO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI DATORIALI E SINDACALI PIÙ RAPPRESENTATIVE - A ULTERIORE GARANZIA, VIENE FISSATA UNA SOGLIA MINIMA, SOTTO LA QUALE NON SI PUÒ ANDARE, DI 9 EURO ALL'ORA…

Otto articoli e un unico obiettivo: istituire un salario minimo legale sotto il quale non è più lavoro ma sfruttamento. La proposta di legge […] è stata depositata in Parlamento e a firmarla sono Conte, Fratoianni Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, oltre a chi ha contribuito al testo come Maria Cecilia Guerra, l’ex ministro del lavoro Andrea Orlando (che alla fine della scorsa legislatura aveva presentato già un testo), il grillino Francesco Silvestri e altri esponenti di tutte le opposizioni con la sola eccezione di Matteo Renzi e Italia Viva.

[…] Quindi al lavoratore di ogni settore economico va riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. Però, ed è questo il cuore della proposta, occorre un salvagente: a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, viene fissata una soglia minima – sotto la quale non si può andare - di 9 euro all'ora. […]

Ma chi riguarda questa legge?

Non riguarda solo i lavoratori subordinati, ma anche i rapporti di lavoro che presentino analoghe necessità di tutela nell’ambito della para subordinazione e del lavoro autonomo.

Le parti sociali sono espropriate dalla possibilità di stabilire la soglia di salario minimo?

No. Perché viene stabilito che annualmente si valuta l’aggiornamento con una commissione composta da rappresentanti istituzionali e delle arti sociali. […] che avrà come compito principale quello di aggiornare il trattamento economico orario”.

Altra questione cruciale: perché proprio 9 euro/ora? Sono troppo pochi?

Il parametro europeo in fatto di salario minimo è il 60% della retribuzione mediana. Qui si è un po’ più alti – come spiega l’ex sottosegretaria all’Economia, Guerra – perché ci si riferisce a contratti ampiamente scaduti e che quindi non hanno ancora fatto i conti con l’inflazione. Nel 2024 quando la norma entrerà in vigore, se sarà approvata, i contratti scaduti saranno stati aggiornati e quindi il calcolo sarà in linea. […]

SALARIO MINIMO