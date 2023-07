2 lug 2023 08:10

LA SPERANZIELLA DI JOE BIDEN: PER AIUTARLO SCENDE IN CAMPO OBAMA - L'EX PRESIDENTE TENDE UNA MANO AL SUO EX NUMERO DUE PER SOSTENERLO NELLA CAMPAGNA AL 2024, DOVE BIDEN PARTE FRA LO SCETTICISMO DEL SUO STESSO PARTITO - CON OBAMA ACCANTO IL PRESIDENTE PUNTA A RILANCIARE LA SUA IMMAGINE E CONQUISTARE I GIOVANI ELETTORI, CHE NON VENDONO DI BUON OCCHIO LE SUE ASPIRAZIONI ELETTORALI DATA L'AVANZATA ETÀ…