SPEZZEREMO LE RENI ALLE BABY GANG – IL “DECRETO CAIVANO” PER COMBATTERE LA CRIMINALITÀ GIOVANILE ARRIVA OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI – PREVEDE L’ARRESTO PER I MINORI, DAI 14 ANNI IN SU, COLTI IN FLAGRANZA DI REATO PER SPACCIO E VIOLENZA AL PUBBLICO UFFICIALE. E POI L’ESTENSIONE DEL DASPO URBANO AI 14ENNI, IL CARCERE PER CHI NON MANDA I FIGLI A SCUOLA... – MINISTRI DIVISI SUL DIVIETO DI CELLULARI E SOCIAL AI MINORI CONDANNATI. E LA MISURA SFUMA – “LA CATTIVERIA DI SPINOZA”: “SALVINI: ‘SE UN RAGAZZINO COMPIE REATI GRAVI DEVE PAGARE COME UN 50ENNE’. LO CANDIDA LUI IN PARLAMENTO”

Estratto dell'articolo di Eleonora Camilli per “La Stampa”

giorgia meloni a caivano 1

Un daspo urbano e un avviso orale per quei minorenni, dai 14 anni in su, considerati soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica. Sarà il questore, con provvedimento motivato, a ordinare ai ragazzi di lasciare il territorio dove hanno commesso azioni violente o illegali, con il divieto di farvi ritorno, da sei mesi a quattro anni, purché non si tratti del comune di residenza o di dimora abituale.

Il baby daspo è una delle nuove misure previste dal cosiddetto decreto Caivano, cioè il pacchetto di "misure urgenti per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile" che approda oggi in Consiglio dei ministri. […]

MELONI PIANTEDOSI

Il testo è stato limato fino a tarda sera e potrebbe subire ulteriori modifiche. All'interno ci sarebbero, infatti, anche alcune misure difficilmente applicabili, se non addirittura sgrammaticate a livello giuridico. Già nel pre Consiglio dei ministri di ieri, si è deciso dunque di rivedere alcuni punti. A cominciare da una misura contenuta nelle prime bozze, e cioè la possibilità di vietare il cellulare e l'uso delle piattaforme social per i quattordicenni raggiunti da avviso orale e «condannati, anche con sentenza non definitiva». […]

Sul tavolo del Cdm dovrebbe arrivare, invece, la stretta sull'accesso ai siti pornografici da parte dei minori. La proposta, fortemente voluta dalla ministra Eugenia Roccella, prevede misure di certificazione dell'età per l'accesso ai siti vietati. Le famiglie saranno, inoltre, incoraggiate all'uso del parental control sui cellulari dei figli.

blitz a caivano 3

È prevista poi una nuova norma per contrastare l'abbandono scolastico: scompare la multa di 30 euro e si pensa a una pena fino a 2 anni di carcere per i genitori dei bambini che non frequentano la scuola dell'obbligo. In questo caso la famiglia perderebbe anche l'assegno di inclusione.

Dopo l'uccisione a Napoli di Giovanbattista Cutolo da parte di un sedicenne a colpi di pistola, nella bozza del decreto è stato inserito anche un inasprimento delle pene per il possesso di armi: aumenta così da tre a quattro anni il massimo dell'arresto per chi «fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza». Una stretta è prevista anche sulla produzione, possesso e spaccio di droga in caso di «lieve entità».

piantedosi salvini meloni

Nuove misure serviranno a tutelare le vittime di reati online, con modifiche sul codice penale per accelerare la rimozione e l'oscuramento di immagini e dati su siti e social. Il governo punta poi a modificare le norme sulla rieducazione minorile: nei casi di reati per cui è prevista una pena fino a cinque anni, il pubblico ministero potrà notificare al minore e ai genitori un'istanza di definizione anticipata del procedimento a condizione che il ragazzo svolga lavori socialmente utili a titolo gratuito, con enti no profit o a beneficio della comunità, per un periodo che va da uno a sei mesi.

baby gang 4

Misure specifiche sono poi previste per le scuole del Sud. A Caivano arriveranno venti insegnanti in più, assicura il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. In altre duemila scuole del Mezzogiorno verrà esteso il tempo pieno e verranno aumentati gli stipendi dei docenti impegnati in attività extracurriculari. Inoltre, si prevede un fondo di circa 30 milioni di euro che oltre a potenziare l'organico degli insegnanti servirà per incentivare attività di recupero sociale e psicologico.

Soddisfatto del provvedimento il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: «Garantiamo più sicurezza nelle nostre città». Anche Per Matteo Salvini il decreto, che oggi sarà discusso, va nella strada giusta: «Un quattordicenne che uccide, rapina e spaccia deve pagare come un cinquantenne», afferma.

blitz a caivano 1 baby gang qbr a verona 1 baby gang 2 baby gang 3 blitz a caivano 2