15 nov 2023 17:23

SPEZZEREMO LE RENI ALLA MELONI: A FIRENZE L’INTERNAZIONALE NERA DI SALVINI – IL 3 DICEMBRE IL CAPITONE ACCOGLIERA’ MARINE LE PEN E ALICE WEIDEL, COPRESIDENTE DELLE SVASTICHELLE DI ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND - MELONI NON CI SARÀ, L’INVITO NON E’ STATO NEPPURE SPEDITO: IL TUTTO A RIPROVA DI UNA FORTE CONCORRENZA INTERNA DEL CENTRODESTRA IN VISTA DELLE EUROPEE – LA SORA GIORGIA ASPETTA IN ITALIA IL PREMIER INGLESE RISHI SUNAK, STAR DELLA KERMESSE DI ATREJU...