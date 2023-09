16 set 2023 17:20

SPEZZEREMO LE RENI ALLA MELONI! NON SOLO LE PEN, SALVINI VEDRÀ LA LEADER DELL’ULTRADESTRA TEDESCA ALICE WEIDEL PER SALDARE IL FRONTE EUROSCETTICO. OBIETTIVO: RICOMPATTARE LA GALASSIA NERA IN EUROPA RACCOLTA IN “IDENTITÀ E DEMOCRAZIA” (CHE IL CAPITONE VUOLE TRASFORMARE NEL PRIMO GRUPPO NEL PARLAMENTO EUROPEO) E FARE CONCORRENZA ALLA MELONI DA DESTRA – NATA ANTIEURO, SU POSIZIONI NO VAX E FILORUSSE, WEIDEL ULTIMAMENTE SEMBRA IN DIFFICOLTÀ PERCHÉ…