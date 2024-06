9 giu 2024 20:17

SPIAGGE PIENE, URNE VUOTE! - ALLE 19 HA VOTATO ALLE ELEZIONI EUROPEE IL 40.84% DEGLI AVENTI DIRITTO. PER QUANTO RIGUARDA LE COMUNALI IL DATO SI ATTESTA AL 53.66% - A MEZZOGIORNO L'AFFLUENZA ERA DEL 24.02%. PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA È POSSIBILE CHE LA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI NON SI RECHI ALLE URNE - SECONDO UNA STIMA ELABORATA DA "EUROPE ELECTS" L'AFFLUENZA TOTALE REGISTRATA FINORA IN TUTTA L'UE È DEL 38,7%