14 apr 2023 18:57

SPIARE PER GOVERNARE IL MONDO: IL CARO VECCHIO METODO MADE IN USA – LE CARTE RISERVATE DEL PENTAGONO, TRAFUGATE E DIFFUSE IN RETE, CONFERMANO QUELLO CHE GIÀ SI SAPEVA: LA CASA BIANCA CONTROLLA I SUOI ALLEATI, OLTRE CHE I SUOI NEMICI – NEL 2015 WIKILEAKS SVELÒ CHE LA NATIONAL SECURITY AGENCY STATUNITENSE AVEVA INTERCETTATO ANGELA MERKEL, COME GIÀ AVEVA FATTO IN PRECEDENZA CON I CANCELLIERI HELMUT KOHL E GERHARD SCHRODER…