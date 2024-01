SPIE CHE NON LO ERANO – LA PROCURA DI ROMA CHIEDERÀ L’ARCHIVIAZIONE DELLA PROFESSORESSA CHE FILMÒ L’INCONTRO TRA MATTEO RENZI E MARCO MANCINI ALL’AUTOGRILL DI FIANO ROMANO, IL 23 DICEMBRE 2020. LA DONNA ERA STATA DENUNCIATA DA RENZI PER INTERCETTAZIONE ABUSIVA, MA LA DOCENTE ERA STATA INDAGATA PER DIFFUSIONE DI RIPRESE E REGISTRAZIONI FRAUDOLENTE – ORA SARÀ IL GIP A DECIDERE, E BISOGNA VEDERE SE IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD PRESENTERÀ OPPOSIZIONE

Estratto dell’articolo di Valeria Pacelli per “il Fatto quotidiano”

marco mancini e matteo renzi

Va verso l’archiviazione l’indagine sulla professoressa che filmò l’incontro tra il senatore Matteo Renzi e l’ex 007 Marco Mancini all’autogrill di Fiano Romano. L’inchiesta è nata da un esposto del leader di Italia Viva dopo che le immagini di quell’appuntamento finirono al centro di un servizio di Report dal titolo “Babbi e spie”.

Secondo quando risulta al Fatto, la Procura di Roma ha deciso di chiedere l’archiviazione della posizione della docente indagata per diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Sarà un gip a decidere se sposare la linea della Procura. Ma bisogne vedere anche se il senatore deciderà di presentare opposizione.

Sembra dunque avviarsi a conclusione questa storia cominciata il 23 dicembre 2020: quel giorno Renzi incontra Mancini all’autogrill di Fiano Romano. Lì si trova anche una professoressa, che si era fermata perché il padre stava poco bene. La docente vede Renzi e la sua scorta e poi un uomo che non riconosce.

report incontro mancini renzi 1

Così registra due brevi video e scatta 13 fotografie, materiale inviato a Report, che monta un servizio andato in onda il 3 maggio 2021. Il successivo 8 maggio quindi Renzi presenta una prima denuncia in cui chiede ai pm di indagare per intercettazione abusiva di un parlamentare. Poi deposita anche un secondo esposto in cui i suoi legali mettono in fila ciò che, a loro parere, non torna nella versione dell’insegnante.

incontro renzi mancini gli audio della professoressa sul sito della verita'

Alla fine la procura iscrive la professoressa per un altro reato: l’articolo 617 septies (diffusione di riprese e registrazioni fraudolente), norma che in passato è stata molto criticata perché colpiva il diritto di cronaca […]. […]

IL 24 NOVEMBRE 2022 dunque la procura chiude le indagini sulla professoressa. L’8 novembre 2021 la donna spiega ai pm: “Ho immaginato che il fatto fosse meritevole di essere raccontato nell’esercizio del diritto di cronaca”.

MATTEO RENZI A REPORT DICE CHE MANCINI DOVEVA PORTARGLI I BABBI - 3 MAGGIO 2021

Nei mesi scorsi Renzi ha spiegato così le ragioni dell’incontro: Mancini voleva consegnargli dei doni natalizi, gli ormai famosi babbi, i wafer romagnoli. Intanto la versione della docente non ha mai convinto il senatore che in più occasioni ha definito la professoressa “sedicente” tale […] .

Nel corso delle indagini però le verifiche effettuate dagli investigatori hanno escluso rapporti tra la donna e i servizi segreti. […] Al Fatto Renzi il 6 dicembre 2022 aveva detto che qualora le indagini avessero confermato che si fosse trattato solo di una professoressa, si sarebbe riservato “di fare valutazioni” sul rimettere la querela. Vedremo adesso cosa deciderà di fare.

renzi mancini meme by macondo MATTEO RENZI E MARCO MANCINI report incontro mancini renzi l incontro renzi mancini all autogrill dimartedi MATTEO RENZI MARCO MANCINI BY MACONDO