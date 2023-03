SPINELLO, PUSSA VIA! – FRATELLI D’ITALIA LANCIA UNA PROPOSTA DI LEGGE PER METTERE AL BANDO LA CANNABIS LIGHT “PER USO RICREATIVO”: “AVVICINA I GIOVANI ALLA DROGA” – COME AMMETTONO GLI STESSI FIRMATARI, LA CANAPA NON HA EFFETTI PSICOTROPI, MA UN USO SMODATO POTREBBE FAR MALE. PER LO STESSO PRINCIPIO I MELONIANI DOVREBBERO ESSERE CONTRARI AL VINO: STRANO DUNQUE CHE IL “COGNATO D’ITALIA”, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA SI BATTA CONTRO LE ETICHETTE SANITARIE SUGLI ALCOLICI…

Nessuno tocchi il vino, ma la cannabis leggera sì. Fratelli d'Italia, che col ministro Francesco Lollobrigida in Ue porta avanti la crociata per scongiurare le etichette sanitarie sulle bottiglie di alcolici, vuole mettere al bando la canapa legale "per uso ricreativo".

Perché "è grazie a questo nuovo business - sostengono i meloniani - che molte persone si avvicinano alla marijuana". La proposta di legge è già stata protocollata in Senato, e sta marciando di pari passo col provvedimento allo studio del ministro della Salute Orazio Schillaci, che vieterebbe le sigarette, sia tradizionali che elettroniche, anche all'aperto. In calce al ddl anti-canapa c'è la firma di una dozzina di parlamentari: da Antonio Iannone, tesoriere del gruppo di FdI a Palazzo Madama, alla vice-capogruppo Antonella Zedda, alla senatrice Domenica Spinelli (in questo caso non vale il detto latino: nomen omen).

Nel mirino c'è la cosiddetta cannabis leggera, permessa in Italia dalla fine del 2016, governo Renzi, attraverso una legge che ha consentito la coltivazione e il commercio di prodotti con un contenuto di THC, uno dei maggiori principi attivi, entro il limite dello 0,6%.

La legge del 2016 […] fissava alcune destinazioni d’uso […] senza in realtà menzionare lo smercio per uso ricreativo. Che però, non essendo vietato, ha preso comunque piede, spesso con qualche stratagemma, per esempio la vendita delle infiorescenze sottoforma di deodoranti o di prodotti da collezione.

Ora il partito della premier chiede lo stop. Anche se la cannabis leggera […] “non ha effetti psicotropi, creati da alti livelli di THC”. Ma, si legge sempre nella proposta di legge, “il limite previsto dalle norme potrebbe produrre ugualmente effetti psicotropi, semplicemente aumentando la dose dei prodotti consumati”. Insomma, visto che un uso smodato di cannabis legale potrebbe far male, meglio vietare il prodotto tout court. Principio che per i meloniani non vale quando si parla di vino, dato che il ministro Lollobrigida, proprio per contrastare le etichette che vorrebbero imporre in Irlanda, sosteneva: l’abuso è dannoso, ma un uso moderato è positivo.

[…] L’approccio, spulciando il testo, sembra ideologico. Al centro del bersaglio c’è un “nuovo fenomeno che rischia di portare a uno sdoganamento e a una banalizzazione del rischio che il consumo di cannabis porta con sé, e l’effetto può essere dirompente soprattutto sui più giovani”, scrivono i senatori di FdI. […] Ecco la soluzione, allora: “equiparare” la vendita di canapa leggera al reato di “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti”.

