SPINOZA FLASH - “IL PENTAGONO ABBATTE IL TERZO "OGGETTO NON IDENTIFICATO". DAI ROTTAMI EMERGE LA MISTERIOSA SCRITTA "TERZO POLO'” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
SPINOZA FLASH - “IL PENTAGONO ABBATTE IL TERZO "OGGETTO NON IDENTIFICATO". DAI ROTTAMI EMERGE LA MISTERIOSA SCRITTA "TERZO POLO'” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
IL PUTINISMO DEL CAV È ANCHE FIGLIO DEI SONDAGGI (IN BARBA ALLE ALLEANZE INTERNAZIONALI) - BERLUSCONI HA LETTO LE ULTIME RILEVAZIONI CHE DAVANO 3 ITALIANI SU 4 PREOCCUPATI PER LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA. E SE ALL’INIZIO IL 55% ERA PRO SANZIONI E IL 31 CONTRARIO, OGGI I FAVOREVOLI SONO SCESI AL 46 E I CONTRARI SALITI AL 37 - IL DISAGIO VISSUTO DAI PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA E DAL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI, COSTRETTO DA MELONI A MEDIARE CON IL CAV…